Количество экономических преступлений в Новосибирской области снизилось на 18%

С начала года в Новосибирской области зарегистрировано 785 преступлений в сфере экономики, что на 18% ниже прошлогоднего периода. Такие данные приводит прокуратура Новосибирской области по итогам Международного экономического форума «Право и экономика».

— Особую роль в сохранении безопасности страны играет борьба с экономической преступностью, которая в настоящее время остается актуальной, — цитируют в ведомстве выступление на форуме и.о. начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной розыскной деятельностью прокуратуры Новосибирской области Сергея Захарова. — С целью избежания негативных последствий для бизнеса расследование преступлений экономической направленности прокуратура ставит на контроль.

Напомним, что, по информации прокуратуры по итогам прошлого года, увеличилось число преступлений, совершаемых иностранными гражданами. По итогам прошлого года количество преступлений, совершённых иностранцами, составило более двухсот: 41 преступление против половой неприкосновенности, 47 – против жизни и здоровья, 66 преступлений касались незаконного оборота наркотиков и нарушения ПДД, также мигранты совершили 16 грабежей и 4 разбоя.

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