Cкульптуру Сердце вернут в Первомайский сквер Новосибирска

После реконструкции Первомайского сквера в центре Новосибирска скульптура «Сердце» вернётся на своё место. Об этом в своём телеграмм-канале и на странице в соцсети сообщает вице-мэр Анна Терешкова.

— Дорогие друзья! Хочу снять все вопросы по скульптуре «Сердце» в Первомайском сквере, — пишет вице-мэр. — По проекту, скульптура возвращается на то же место после реконструкции сквера. Согласна, подрядчик был груб со скульптурой, за что уже наказан! Сейчас «Сердце» отреставрируют, и к сентябрю скульптура будет на месте.

Напомним, что накануне в городских соцсетях и телеграмм-каналах получило широкий общественный резонанс видео, на котором скульптуру снесли грейдером. Под видео пользователи оставляли возмущённые комментарии.

Как уже сообщалось, в настоящий момент идёт реконструкция Первомайского сквера, на время работ закрытого для посещений. В рамках работ подрядчику предстоит заменить в сквере тротуары, обустроить газоны, установить бортовые камни, высадить деревья и кустарники. Также здесь сделают новую навигацию. Особое внимание уделят фонтанам — их приведут в порядок, отремонтируют инженерную начинку, украсят цветниками.

Ранее редакция сообщала о судьбе другой скульптуры в центре города.