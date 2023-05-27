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Cкульптуру Сердце вернут в Первомайский сквер Новосибирска

  • 27/05/2023, 15:21
Автор:
Сердце
Повредивший её подрядчик наказан.

После реконструкции Первомайского сквера в центре Новосибирска скульптура «Сердце» вернётся на своё место. Об этом в своём телеграмм-канале и на странице в соцсети сообщает вице-мэр Анна Терешкова.

Дорогие друзья! Хочу снять все вопросы по скульптуре «Сердце» в Первомайском сквере, пишет вице-мэр. По проекту, скульптура возвращается на то же место после реконструкции сквера. Согласна, подрядчик был груб со скульптурой, за что уже наказан! Сейчас «Сердце» отреставрируют, и к сентябрю скульптура будет на месте.

Напомним, что накануне в городских соцсетях и телеграмм-каналах получило широкий общественный резонанс видео, на котором скульптуру снесли грейдером. Под видео пользователи оставляли возмущённые комментарии.

Как уже сообщалось, в настоящий момент идёт реконструкция Первомайского сквера, на время работ закрытого для посещений. В рамках работ подрядчику предстоит заменить в сквере тротуары, обустроить газоны, установить бортовые камни, высадить деревья и кустарники. Также здесь сделают новую навигацию. Особое внимание уделят фонтанам — их приведут в порядок, отремонтируют инженерную начинку, украсят цветниками.

Ранее редакция сообщала о судьбе другой скульптуры в центре города.

Фото: телеграмм-канал Анны Терешковой

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : реконструкция Первомайского сквера мэрия Ноовсибирска Анна Терешкова


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