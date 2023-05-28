Тополь перегородил улицу в Новосибирске и обесточил несколько домов

Вечером субботы, 27 мая, тополь упал на проезжую часть улицы 40 лет Октября, перегородив проезжую часть и обесточив несколько домов. Об этом сообщает НГС с ссылкой на читателя.

Тополь сорвал провода и обесточил жителей домов, перекрыв собой проезжую часть. По данным издания «НГС», службы не реагировали на происшествие несколько часов.

Отметим, что по данным сервисам «Яндекс.Пробки» ночь на улице Панфиловцев автомобили стоят в пробке.

Напомним, что в Новосибирске установят 25 новых светофоров. На эти цели выделено почти 75 млн рублей. Сигналы светофоров должны быть четко различимы в ночное время с расстояний не менее 100 м, с использованием светодиодных источников света, от номинального напряжения электросети. Кроме того, должна быть предусмотрена возможность включения звуковых и тактильных сигналов светофоров для ориентирования слабовидящих пешеходов.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске произошел пожар в трех частных жилых домах.