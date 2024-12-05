Количество онлайн-покупок по распродажам в Новосибирске выросло почти в 1,5 раза

Распродажа последних двух дней ноября и 1 декабря увеличила число онлайн-платежей в Новосибирской области сразу на 47%. За этот период на 29% возросли и обороты платежей, а покупателей стало больше на 32%. При этом средний чек стал на 12% меньше и составил 2 182 рубля. по сравнению с прошлогодней распродажей, которая прошла с 24 по 26 ноября. Такими данными поделились с Infopro54 эксперты ЮKassa, подведя итоги чёрной пятницы в Новосибирской области.

— По сравнению с остальными днями ноября обороты платежей во время распродаж стали на 27% больше, количество оплат выросло на 21%, а число покупателей — на 19%. Средний чек подрос на 5%, — говорит коммерческий директор финтех-компании ЮMoney Дмитрий Кармишин.

Больше всего онлайн-покупок пришлось на 29 ноября. В этот день новосибирцы приобрели на 48% больше товаров чем годом ранее. Зафиксировали аналитики и рост оборота платежей — на 18%, а покупателей стало на 30% больше. Средний чек при этом снизился на 20%, до 2 176 рублей.

Новосибирцы уже активно готовятся к Новому году. Поэтому среди всех категорий товаров самыми востребованными стали одежда и подарки. Так, за три дня распродажи обороты онлайн-магазинов мужской и женской одежды выросли в регионе на 169% по сравнению с прошлым годом. Оплат стало на 31% больше, а покупателей — плюс 27%. И здесь средний чек вырос, при этом сразу вдвое — до 16 737 рублей.

Еще больший процентный прирост зафиксировали аналитики, сравнивая дни распродажи с обычными буднями. Здесь обороты увеличились на 171%, количество оплат — на 85%, а число покупателей — на 69%. Средний чек стал на 46% больше.

Подарки и сувениры горожане покупали в 3,4 раза чаще, чем годом ранее. Обороты при этом возросли на 35%, а покупателей стало больше на 94%. Средний чек при этом снизился на 61%, до 1 365 рублей. Если же сравнивать с обычными днями, то количество платежей в категории подарков выросло ещё сильнее — в 4,8 раза. Но и здесь средний чек сократился на 65%. Аналитики объясняют это снижением цен во время акций.

На третьем месте по популярности — косметика и парфюмерия. В дни распродаж оборот в этой категории вырос на 43%, число платежей — на 11%, а количество плательщиков — на 10% год к году. Подрос здесь и средний чек— на 29%, до 7 793 рублей.

В этом году аналитики отметили и рост спроса на услуги в дни распродаж. На этот раз новосибирцы активнее всего покупали цифровые товары и подписки на книги, музыку и фильмы. За год обороты в этой категории выросли на 47%, а число плательщиков — на 35%. Средний чек снизился на 37% и составил 140 рублей.

Сразу на 78% увеличилось количество покупок и в предприятиях быстрого питания. Обороты общепита выросли на 83%, а покупателей стало на 85% больше, чем в обычные дни. Средний чек тоже незначительно вырос — на 3%, до 1 510 рублей.

Кроме того, во время распродажи в Новосибирской области вырос спрос на билеты в театры и на мероприятия. Относительно обычных дней оплат в этой категории стало на 16% больше, обороты выросли на 4%, а число покупателей — на 51%. Средний чек снизился на 11% и составил 1 412 рублей.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что во время распродаж главное — не попасть на фальшивые скидки. Эксперт предупреждала, что снижение цен на 80-90% невыгодно брендам с адекватной маржой, но хорошо сэкономить на покупках в это время все-таки можно.