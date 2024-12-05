Сироту Сашу с большим сердцем спасли в Новосибирске

Врачи Национального медицинского исследовательского центра имени Мешалкина спасли жизнь 7-летней Саше, у которой был врождённый порок сердца и целый ряд других аномалий.
Саша — сирота из Алтайского края. Медики обратили внимание на её состояние здоровья во время выездной консультации в Барнауле.
— Целый комплекс аномалий привел к выраженной перегрузке правых отделов сердца, начала формироваться опасная легочная гипертензия. Все это в перспективе грозило сердечной недостаточностью, — рассказала Надежда Аникина, врач-кардиолог.
Все пороки развития сердца были успешно устранены за одну операцию. Хирурги закрыли дефект межпредсердной перегородки и переместили поток крови из левых легочных вен в левое предсердие. Таким образом, проблема размеров сердца была успешно решена.
Когда стало известно, что девочка сирота, её засыпали подарками. Врачи надеются, что в новом году она наконец обретёт семью.
Ранее редакция сообщала о том, что врачи Мешалкина спасли младенца от порока сердца без проведения открытой операции. Порок сердца у ребенка был выявлен при обследовании мамы во время беременности.
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