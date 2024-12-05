Приставы Новосибирска арестовали вертолетные двигатели из-за долга 

В Новосибирске судебные приставы арестовали два вертолетных двигателя ТВ3-117ВМА из-за непогашенного долга компании.

Как сообщили в ведомстве, подрядчик, проводивший ремонтные работы для организации-должника, не получил оплату от заказчика за свою работу.

— При этом претензий по качеству услуг не было. В связи с этим представитель ООО обратился в суд с требованием взыскать денежные средства в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты — 825 000 долларов США, а также 34 100 долларов США неустойки и возместить 200 000 рублей расходов по уплате госпошлины, — говорится в сообщении ГУ ФССП по Новосибирской области.

Суд удовлетворил требование.

Как только документ был передан в службу судебных приставов, они незамедлительно направились по адресу, где хранились вертолетные двигатели. На месте был составлен акт о наложении ареста на два из них.

Арестованное имущество было оставлено на хранение у взыскателя до дальнейших распоряжений.

Ранее редакция сообщала о том, что приставы взыскивают с новосибирской авиакомпании S7 более 220 тысяч рублей. Деньги должны взыскать по решению Якутского городского суда.