Приставы Новосибирска арестовали вертолетные двигатели из-за долга 

В Новосибирске судебные приставы арестовали два вертолетных двигателя ТВ3-117ВМА из-за непогашенного долга компании.
Как сообщили в ведомстве, подрядчик, проводивший ремонтные работы для организации-должника, не получил оплату от заказчика за свою работу.
— При этом претензий по качеству услуг не было. В связи с этим представитель ООО обратился в суд с требованием взыскать денежные средства в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты — 825 000 долларов США, а также 34 100 долларов США неустойки и возместить 200 000 рублей расходов по уплате госпошлины, — говорится в сообщении ГУ ФССП по Новосибирской области.
Суд удовлетворил требование.
Как только документ был передан в службу судебных приставов, они незамедлительно направились по адресу, где хранились вертолетные двигатели. На месте был составлен акт о наложении ареста на два из них.
Арестованное имущество было оставлено на хранение у взыскателя до дальнейших распоряжений.
Ранее редакция сообщала о том, что приставы взыскивают с новосибирской авиакомпании S7 более 220 тысяч рублей. Деньги должны взыскать по решению Якутского городского суда.
Источник фото: ГУ ФССП по Новосибирской области
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru