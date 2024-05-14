СГК показала список улиц, в которых поэтапно отключат горячую воду в Новосибирске

Сибирская генерирующая компания опубликовала карту отключений горячей воды в Новосибирске предстоящим летом.

Гидравлические испытания пройдут в 13 этапов, завершающий — без введения ограничений для потребителей.

— Отключения горячей воды начнутся с 15 мая и завершатся 12 августа. Часть испытаний проведут в сокращенные сроки — за счет применения передвижных насосных установок. Накануне каждого этапа начинается постепенное снижение температуры сетевой воды, как того требуют правила проведения испытаний, — отметили в СГК.

В компании напомнили о том, что температура воды в трубах в период испытаний не превышает +40°С, поэтому не представляет опасности для человека. Однако жителям Новосибирска необходимо соблюдать меры предосторожности: не заходить за ограждения, где идет ремонт, не подходить близко к месту разлива воды и провалу в земле или асфальте.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске официально закончился отопительный сезон.