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Появление новой страховки приведет к росту нелегального рынка такси в Новосибирске

  • 23/08/2024, 18:30
Автор: Юлия Данилова
Появление новой страховки приведет к росту нелегального рынка такси в Новосибирске
Осенью услуги такси в регионе могут уйти в «тень».

С 1 сентября легковые такси Новосибирска должны будут покупать новую обязательную страховку — страховать гражданскую ответственность перевозчика (ОСГОП). Этот полис будет защищать пассажиров во время поездки. Максимальное возмещение, на которое они смогут рассчитывать в случае причинения вреда их жизни, ― не 500 тысяч рублей (как по ОСАГО), а 2 млн рублей (ОСГОП).

Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС), Российского Союза Автостраховщиков (РСА) и Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Евгений Уфимцев подчеркнул, что у перевозчиков, получивших разрешение на осуществление перевозок пассажиров и багажа легковыми такси до 1 сентября 2024 года, есть 60 дней на заключение договора ОСГОП. Эту информацию они должны предоставить в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

В случае отсутствия у перевозчика договора ОСГОП и данных о нем в региональном реестре перевозчиков легковым такси это будет рассматриваться как нарушение, и действие разрешения на перевозку легковым такси будет приостановлено, а через 30 дней — аннулировано, — предупредил Уфимцев.

По его словам, по предварительным расчетам Всероссийского союза страховщиков (ВСС), новый вид страхования обойдется пассажиру в 52 копейки на каждую поездку, а стоимость полиса обязательного страхования ответственности владельца такси перед пассажирами составит в среднем около 2,5-3,5 тысячи рублей в год.

— Величина тарифа будет зависеть от индивидуальных рисков перевозчика, — говорит Евгений Уфимцев. — На фоне дохода водителя такси, который может составлять около 260 тысяч рублей в месяц, согласно публичным исследованиям, полис на год по цене около 3 тысяч рублей не будет являться нагрузкой.

У новосибирцев резко вырос спрос на каршеринг

У новосибирцев резко вырос спрос на каршеринг

Глава новосибирской Ассоциации работников такси Андрей Артюх отметил, что не видит особого энтузиазма ни у водителей такси, ни у таксопарков на покупку страховки ОСГОП.

— Я не понимаю, откуда взялись такие данные о доходе водителя такси. Сейчас не так много такси находятся в частной собственности. В основном люди работают на арендных машинах, которые предоставляют таксопарки, и платят за них 2-3 тысячи рублей в сутки. При этом за год запчасти подорожали в 2 раза, растет цена на ГСМ. В итоге в лучшем случае водитель в Новосибирске зарабатывает 70 тысяч рублей в месяц. У таксопарков, если они официально устраивают водителей и платят за них налоги, тоже нет лишних денег на страховку, — комментирует Артюх. — Каким будет тариф на ОСГОП, мы еще не слышали. Какой потребуется пакет документов для оформления полиса? Что будет страховаться — автомобиль или водитель — непонятно. Если автомобиль, то наверняка на него должно быть разрешение (лицензия), а у нас сейчас она есть от силы у 25% такси в Новосибирске.

По его словам, на сегодняшний день к введению ОСГОП не готовы ни страховщики, ни таксопарки, ни водители.

Стоит отметить, что в начале этой недели «Известия»  со ссылкой на Союз пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» сообщали, что в регионах 75% таксистов не получили разрешение на работу в соответствии с новыми требованиями, и из-за этого с 1 сентября регионы могут столкнуться с дефицитом такси.

Ирина Зарипова, председатель Общественного Совета по развитию такси, в ответ на запрос Infopro54 сообщила, что не видит причин для того, чтобы 1 сентября в отрасли легкового такси наступил коллапс. По ее словам, те перевозчики, которые уже имеют разрешение на осуществление деятельности по перевозке легкового такси, должны предъявить документы о страховании гражданской ответственности в региональный контролирующий орган до конца октября. Также отключение от заявок пассажиров службами заказа такси за отсутствие полиса ОСГОП не предусмотрено, контролировать и составлять протоколы об административных правонарушениях обязаны региональные уполномоченные органы. Тем, кто решит подать заявление на внесение в реестр перевозчиков после 1 сентября, страховку ОСГОП нужно будет предоставить вместе с основным пакетом документов.

При этом собеседница редакции заявила, что общественный совет отрицательно относится к системе страхования гражданской ответственности перевозчика такси по ряду причин:

  • По сравнению с другими видами перевозок пассажиров (общественный транспорт или авиаперевозки) стоимость полиса ОСГОП в расчете на одного пассажира дороже в несколько десятков раз.

— Страховое покрытие — максимально 2 млн рублей, покрывает смертельные ДТП с  пассажиром, но не покрывает смерть водителя — хотя шансы попасть в ДТП у них одинаковые, — говорит Ирина Зарипова.

  • При разработке законопроекта о ОСГОП законодатели не учли, что аварийность в такси с пострадавшими и погибшими крайне мала. В грузовых перевозках или общественном транспорте аналогичные показатели выше.
  • У профессионального сообщества такси есть вопросы к методике расчета стоимости полиса ОСГОП.

— Некоторые страховые компании уже сообщили, что полис будет стоить 3,5 тысячи рублей при том, что ЦБ РФ озвучил минимальную планку в 1,3 тысячи рублей. Как рассчитывается итоговая стоимость и почему она не минимальная, страховщиками не раскрывается? — интересуется Зарипова. — Поэтому введение ОСГОП прежде всего скажется на тарифах на услуги такси, что вполне логично, растут издержки перевозчиков ― растут цены.

По рынку такси Новосибирска больше ударит перевод на самозанятость, чем отсев мигрантов

По рынку такси Новосибирска больше ударит перевод на самозанятость, чем отсев мигрантов

Ключевой проблемой эксперт назвала кризис недоверия таксомоторного рынка к страховым компаниям.

— Такое недоверие начало зарождаться, когда рынок столкнулся с отказами в выдаче полисов ОСАГО легкового такси, а далее с кратным ростом стоимости полиса ОСАГО легкового такси на фоне снижающейся аварийности. Поэтому появление дополнительного страхования для перевозчиков такси — в данном случае еще больше ухудшает отношения со страховыми компаниями, и многие таксопарки и самозанятые водители такси рассматривают возможность работать в нелегальном поле, — предупредила она. — Для пассажира это грозит тем, что появятся более дешевые услуги такси, которые можно получить через чаты и каналы в известных мессенджерах, но безопасность пассажира не будет гарантирована, к сожалению, многие пассажиры голосуют рублем — это показывают опросы и исследования.

Андрей Артюх также не исключил, что в Новосибирске такси продолжат работать без полиса ОСГОП точно так же, как сейчас большинство работает без лицензии.

По данным Банка России, частота страховых случаев по полисам такси по итогам 2023 года в 6,6 раза выше, чем по полисам на другие легковые машины.

Ранее редакция сообщала о том, что запрет на работу в такси мигрантам в Новосибирской области хотят продлить на 2025 год.

Фото freepik, автор: freepik

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Рубрики : Власть Бизнес Страхование

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : страхование такси Полис ОСГОП


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