Появление новой страховки приведет к росту нелегального рынка такси в Новосибирске

С 1 сентября легковые такси Новосибирска должны будут покупать новую обязательную страховку — страховать гражданскую ответственность перевозчика (ОСГОП). Этот полис будет защищать пассажиров во время поездки. Максимальное возмещение, на которое они смогут рассчитывать в случае причинения вреда их жизни, ― не 500 тысяч рублей (как по ОСАГО), а 2 млн рублей (ОСГОП).

Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС), Российского Союза Автостраховщиков (РСА) и Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Евгений Уфимцев подчеркнул, что у перевозчиков, получивших разрешение на осуществление перевозок пассажиров и багажа легковыми такси до 1 сентября 2024 года, есть 60 дней на заключение договора ОСГОП. Эту информацию они должны предоставить в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

— В случае отсутствия у перевозчика договора ОСГОП и данных о нем в региональном реестре перевозчиков легковым такси это будет рассматриваться как нарушение, и действие разрешения на перевозку легковым такси будет приостановлено, а через 30 дней — аннулировано, — предупредил Уфимцев.

По его словам, по предварительным расчетам Всероссийского союза страховщиков (ВСС), новый вид страхования обойдется пассажиру в 52 копейки на каждую поездку, а стоимость полиса обязательного страхования ответственности владельца такси перед пассажирами составит в среднем около 2,5-3,5 тысячи рублей в год.

— Величина тарифа будет зависеть от индивидуальных рисков перевозчика, — говорит Евгений Уфимцев. — На фоне дохода водителя такси, который может составлять около 260 тысяч рублей в месяц, согласно публичным исследованиям, полис на год по цене около 3 тысяч рублей не будет являться нагрузкой.

— Я не понимаю, откуда взялись такие данные о доходе водителя такси. Сейчас не так много такси находятся в частной собственности. В основном люди работают на арендных машинах, которые предоставляют таксопарки, и платят за них 2-3 тысячи рублей в сутки. При этом за год запчасти подорожали в 2 раза, растет цена на ГСМ. В итоге в лучшем случае водитель в Новосибирске зарабатывает 70 тысяч рублей в месяц. У таксопарков, если они официально устраивают водителей и платят за них налоги, тоже нет лишних денег на страховку, — комментирует Артюх. — Каким будет тариф на ОСГОП, мы еще не слышали. Какой потребуется пакет документов для оформления полиса? Что будет страховаться — автомобиль или водитель — непонятно. Если автомобиль, то наверняка на него должно быть разрешение (лицензия), а у нас сейчас она есть от силы у 25% такси в Новосибирске.

Глава новосибирской Ассоциации работников такси Андрей Артюх отметил, что не видит особого энтузиазма ни у водителей такси, ни у таксопарков на покупку страховки ОСГОП.

По его словам, на сегодняшний день к введению ОСГОП не готовы ни страховщики, ни таксопарки, ни водители.

Стоит отметить, что в начале этой недели «Известия» со ссылкой на Союз пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» сообщали, что в регионах 75% таксистов не получили разрешение на работу в соответствии с новыми требованиями, и из-за этого с 1 сентября регионы могут столкнуться с дефицитом такси.

Ирина Зарипова, председатель Общественного Совета по развитию такси, в ответ на запрос Infopro54 сообщила, что не видит причин для того, чтобы 1 сентября в отрасли легкового такси наступил коллапс. По ее словам, те перевозчики, которые уже имеют разрешение на осуществление деятельности по перевозке легкового такси, должны предъявить документы о страховании гражданской ответственности в региональный контролирующий орган до конца октября. Также отключение от заявок пассажиров службами заказа такси за отсутствие полиса ОСГОП не предусмотрено, контролировать и составлять протоколы об административных правонарушениях обязаны региональные уполномоченные органы. Тем, кто решит подать заявление на внесение в реестр перевозчиков после 1 сентября, страховку ОСГОП нужно будет предоставить вместе с основным пакетом документов.

При этом собеседница редакции заявила, что общественный совет отрицательно относится к системе страхования гражданской ответственности перевозчика такси по ряду причин:

По сравнению с другими видами перевозок пассажиров (общественный транспорт или авиаперевозки) стоимость полиса ОСГОП в расчете на одного пассажира дороже в несколько десятков раз.

— Страховое покрытие — максимально 2 млн рублей, покрывает смертельные ДТП с пассажиром, но не покрывает смерть водителя — хотя шансы попасть в ДТП у них одинаковые, — говорит Ирина Зарипова.

При разработке законопроекта о ОСГОП законодатели не учли, что аварийность в такси с пострадавшими и погибшими крайне мала . В грузовых перевозках или общественном транспорте аналогичные показатели выше.

. В грузовых перевозках или общественном транспорте аналогичные показатели выше. У профессионального сообщества такси есть вопросы к методике расчета стоимости полиса ОСГОП.

— Некоторые страховые компании уже сообщили, что полис будет стоить 3,5 тысячи рублей при том, что ЦБ РФ озвучил минимальную планку в 1,3 тысячи рублей. Как рассчитывается итоговая стоимость и почему она не минимальная, страховщиками не раскрывается? — интересуется Зарипова. — Поэтому введение ОСГОП прежде всего скажется на тарифах на услуги такси, что вполне логично, растут издержки перевозчиков ― растут цены.

— Такое недоверие начало зарождаться, когда рынок столкнулся с отказами в выдаче полисов ОСАГО легкового такси, а далее с кратным ростом стоимости полиса ОСАГО легкового такси на фоне снижающейся аварийности. Поэтому появление дополнительного страхования для перевозчиков такси — в данном случае еще больше ухудшает отношения со страховыми компаниями, и многие таксопарки и самозанятые водители такси рассматривают возможность работать в нелегальном поле, — предупредила она. — Для пассажира это грозит тем, что появятся более дешевые услуги такси, которые можно получить через чаты и каналы в известных мессенджерах, но безопасность пассажира не будет гарантирована, к сожалению, многие пассажиры голосуют рублем — это показывают опросы и исследования.

Ключевой проблемой эксперт назвала

Андрей Артюх также не исключил, что в Новосибирске такси продолжат работать без полиса ОСГОП точно так же, как сейчас большинство работает без лицензии.

По данным Банка России, частота страховых случаев по полисам такси по итогам 2023 года в 6,6 раза выше, чем по полисам на другие легковые машины.

Ранее редакция сообщала о том, что запрет на работу в такси мигрантам в Новосибирской области хотят продлить на 2025 год.