Рекламодателям

Количество уголовных дел по подставным фирмам в Сибири выросло в 3,5 раза

  • 01/07/2022, 15:27
новости Новосибирска
Больше всего таких фирм-однодневок в первом полугодии 2022 года таможенники выявили в Алтайском крае — 16.

Сотрудники Новосибирской таможни выявили и пресекли деятельность шести незаконно образованных подставных фирм, которые использовались для преступных схем во внешнеэкономической деятельности. Директора так называемых фирм-однодневок предоставляли для их создания свои паспорта третьим лицам за денежное вознаграждение. На одного из фигурантов было открыто сразу четыре такие фирмы. Таможенники установили, что прямого участия в деятельности организаций номинальные руководители не принимали, но их действия по предоставлению злоумышленникам своих документов являются уголовно наказуемыми. Преступление наказывается денежным штрафом или исправительными работами на срок до двух лет.

— Подставные организации участвовали в финансово-хозяйственной деятельности других компаний в качестве транзитного звена при перемещении денежных средств за рубеж. Подобные фирмы нередко используются для совершения различных преступлений в таможенной сфере, в том числе контрабанды, уклонения от уплаты таможенных платежей, — отметил заместитель начальника Новосибирской таможни Анатолий Лисица.

Сибирская оперативная таможня отмечает рост выявления подобных преступлений не только в Новосибирске, но и в регионе в целом. К ответственности привлекаются как подставные директора, так и стоящие за ними создатели фирм-однодневок.

— Работа по выявлению и пресечению деятельности фирм-однодневок приобрела особую актуальность в условиях антироссийских санкций, поскольку подставные организации могут быть использованы для связи с иностранными агентами, а также служить целям нанесения ущерба экономике и социальному благополучию нашей страны и ее населения, — подчеркнул первый заместитель начальника Сибирской оперативной таможни Денис Николаев.

В первом полугодии 2022 года во взаимодействии с налоговыми органами таможнями Сибири возбуждены 54 уголовных дела, связанных с образованием подставных фирм. Для сравнения, в первом полугодии 2021 года было 13 аналогичных дел. Наиболее часто в этом году преступления выявляли сотрудники Алтайской (16 дел), Кемеровской (11) и Омской (10) таможен.

 

Ранее редакция сообщала, что соучредитель новосибирской фирмы-экспортера пытался избежать таможенных платежей на 11 млн рублей. 

Фото пресс-службы Сибирского таможенного управления

64

Рубрики : Бизнес Право&Порядок ВЭД

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : таможня мошенничество ВЭД


Комментировать

пока нет комментариев
новости Сибири

Обратный пересмотр контрактов убьёт рынок строительных подрядчиков

Глава окружного отделения НОСТРОЙ не видит феерического снижения цен на стройматериалы
Читать статью >>
новости Новосибирска

В Новосибирске откроется филиал международной проектной компании

Она планирует создать более 200 рабочих мест.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Снижение цен на стройматериалы снова приведет к пересмотру ПСД?

Повышения цены контракта удалось добиться немногим предпринимателям.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Как заинтересовать молодежь академической музыкой

В Новосибирской филармонии прошла презентация проекта «Голоса оркестра. Детальный разбор».
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

Техноимперия Россия. Почему бы и нет?

Все материалы
Лента новостей

Обратный пересмотр контрактов убьёт рынок строительных подрядчиков

01/07/2022, 14:39

С 1 июля начали действовать новые правила продажи сложных финансовых продуктов

01/07/2022, 14:33

Экс-чиновнику мэрии отказали в апелляции по сроку заключения

01/07/2022, 14:18

Директора «ИнвестКом» признали виновным в мошенничестве и назначили ему три года условно

01/07/2022, 11:14
Популярное

На обновленной десятирублевой купюре появится изображение Новосибирска

01/07/2022, 12:34

С 1 июля должники получили защиту от списания прожиточного минимума на своих счетах

01/07/2022, 10:34

Выбросил мусор — лишился машины

30/06/2022, 16:45

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

«ПРОфессия железнодорожник» – номинация, посвящённая труженикам Западно-Сибирской магистрали, вновь открыта на проекте «Сибирь.ПРО»

01/07/2022, 12:40

Банк «Левобережный» дарит руководителям компаний комплимент за торговый терминал

30/06/2022, 17:56

Карта «Прибыль» Уралсиба возглавила Топ-3 лучших доходных карт – Банки.ру

30/06/2022, 16:19
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска