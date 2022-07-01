Количество уголовных дел по подставным фирмам в Сибири выросло в 3,5 раза

Сотрудники Новосибирской таможни выявили и пресекли деятельность шести незаконно образованных подставных фирм, которые использовались для преступных схем во внешнеэкономической деятельности. Директора так называемых фирм-однодневок предоставляли для их создания свои паспорта третьим лицам за денежное вознаграждение. На одного из фигурантов было открыто сразу четыре такие фирмы. Таможенники установили, что прямого участия в деятельности организаций номинальные руководители не принимали, но их действия по предоставлению злоумышленникам своих документов являются уголовно наказуемыми. Преступление наказывается денежным штрафом или исправительными работами на срок до двух лет.

— Подставные организации участвовали в финансово-хозяйственной деятельности других компаний в качестве транзитного звена при перемещении денежных средств за рубеж. Подобные фирмы нередко используются для совершения различных преступлений в таможенной сфере, в том числе контрабанды, уклонения от уплаты таможенных платежей, — отметил заместитель начальника Новосибирской таможни Анатолий Лисица.

Сибирская оперативная таможня отмечает рост выявления подобных преступлений не только в Новосибирске, но и в регионе в целом. К ответственности привлекаются как подставные директора, так и стоящие за ними создатели фирм-однодневок.

— Работа по выявлению и пресечению деятельности фирм-однодневок приобрела особую актуальность в условиях антироссийских санкций, поскольку подставные организации могут быть использованы для связи с иностранными агентами, а также служить целям нанесения ущерба экономике и социальному благополучию нашей страны и ее населения, — подчеркнул первый заместитель начальника Сибирской оперативной таможни Денис Николаев.

В первом полугодии 2022 года во взаимодействии с налоговыми органами таможнями Сибири возбуждены 54 уголовных дела, связанных с образованием подставных фирм. Для сравнения, в первом полугодии 2021 года было 13 аналогичных дел. Наиболее часто в этом году преступления выявляли сотрудники Алтайской (16 дел), Кемеровской (11) и Омской (10) таможен.

Ранее редакция сообщала, что соучредитель новосибирской фирмы-экспортера пытался избежать таможенных платежей на 11 млн рублей.