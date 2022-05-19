Количество хищений автомобильных запчастей выросло почти вдвое

По сообщению пресс-службы «Росгосстраха», с начала года количество обращений клиентов после хищения запчастей и навесного оборудования автомобилей выросло на 47%.

— В целом количество заявленных нашими клиентами страховых случаев по каско с января по конец апреля выросло приблизительно на 20%, а заявлений о причинении ущерба в результате противоправных действий третьих лиц — в два с лишним раза больше, — отмечает начальник управления выплат по автострахованию ПАО СК «Росгосстрах» Александр Казимов. — Существенный всплеск был в марте и апреле.

Эксперты отмечают, что сегодня сложно выделить регионы, где можно спокойно оставлять машину на ночь не неохраняемой стоянке, или не волноваться за сохранность автомобиля, поскольку его модель и марка не представляют интерес у жуликов.

— Из-за сформировавшегося дефицита автомобилей и запчастей к ним сегодня в зоне риска как люксовые, так и самые массовые модели машин, — убеждена директор направления по управлению портфелем каско ПАО СК «Росгосстрах» Ольга Асташкина. — И мы вынуждены учитывать при разработке наших программ страхования растущие риски угона с целью последующего разбора на запчасти, или хищения отдельных деталей. <…> Мы рекомендуем выбирать полноценные программы каско с актуальной стоимостью автомобиля.

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования. На территории Российской Федерации действуют более 1500 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов. 6 октября 2021 года система «Росгосстрах» отметила 100 лет со дня своего создания.

Напомним, с 2021 года в Новосибирске резко обострилась проблема хищения катализаторов. Преступники их среда с машин, припаркованных во дворах домов, около ТЦ и бизнес-центров. Чаще всего катализаторы срезали с дорогих автомобилей. На баннерах на улицах Новосибирска было довольно много объявлений о покупке катализаторов.

В апреле 2022 года эксперты говорили о резком росте цен на автозапчасти.