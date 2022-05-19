«Инвестируя во время пандемии, мы сильно увеличили емкость и надежность сетей 4G»

«Чувствовать себя первопроходцем крайне интересно»

— Дмитрий, недавно — 7 мая — работники отрасли связи отметили свой профессиональный праздник. Не могу не задать вопрос: как лично вы оказались в этой сфере? Это была воля случая или, возможно, детская мечта?

— Я работаю в связи с середины 90-х годов. Прийти в отрасль в свое время мне позволили техническое образование (я окончил МИЭТ — Московский институт электронной техники) и, не побоюсь этого слова, интуиция. Тогда сотовая связь была еще предметом роскоши, элитной услугой, но я был уверен, что у телекома большое будущее, что это стабильная отрасль, которая «пойдет в массы», станет развиваться и всегда будет востребована. С тех пор я из связи не уходил, да и в принципе из нашей отрасли, на мой взгляд, уйти сложно. Опыт многих моих коллег, которые переходили на работу в другие сферы, а потом возвращались, это доказал.

— С чем связана такая преданность отрасли?

— Потрясающими возможностями, бешенной динамикой развития. Телеком всегда находится на самом острие технологий, первым подхватывает новые идеи и внедряет их, то есть формирует тренды, которые потом используют другие рынки. Чувствовать себя первопроходцем крайне интересно. Кроме того, телеком быстро интегрирует новинки из других сфер, если они востребованы потребителями. Прежде всего, речь идет о цифровых и мобильных технологиях.

— На ваш личный взгляд, мобильная связь сегодня — это что?

— Это возможность всегда оставаться рядом с родными и близкими — на любом расстоянии. Но если смотреть глобально, то это не только связь, но и возможность для каждого человека сохранять свой привычный и комфортный образ жизни вне зависимости от места пребывания. Сейчас любой из нас может со своего мобильного искать любую информацию, читать новости, заказывать такси или доставку продуктов. Многие работают дистанционно с помощью мобильной связи: для этого уже достаточно и скорости, и покрытия мобильных сетей.

Tele2 выходит за рамки просто поставщика услуг связи, стремясь поддерживать стиль жизни клиентов. Мы постоянно вводим интересные «плюшки» — дополнительные опции. Так, во многие тарифы уже включен доступ к онлайн-кинотеатру Wink, который развивает «Ростелеком» (Ключевой акционер Tele2. — Ред.). Предлагаем скидки от партнеров в рамках программы лояльности «Больше», у нас действует программа кешбэка. Есть примеры, когда пользователи возвращают на счет мобильного сумму, равную плате за тариф. То есть для активных клиентов связь может быть вообще бесплатной.

Недавно мы запустили мультиподписку Mixx, куда входят дополнительный пакет интернета (50 Гб), безлимитные мессенджеры и соцсети, доступ к «VK Музыка», бонусы и скидки от служб доставки продуктов и много что еще. Подписка уже стала популярной, она очень активно набирает пользователей.

Частники: акцент на интернет и видео

— Можете проанализировать, какие услуги телеком-операторов сегодня наиболее востребованы у частных клиентов? Наблюдаете ли вы изменение привычек? С чем это может быть связано?

— Если говорить про общий тренд, то все однозначно идет в мобильный интернет — мы уже несколько лет подряд наблюдаем существенный рост трафика. К примеру, в 2021 году в Новосибирской области он вырос на 25%. Только новосибирцы каждый день потребляют около 200 терабайт интернета. Этого достаточно, чтобы смотреть видео онлайн в высоком качестве около 200 тысяч часов (а это 23 года). Такие объемы «переваривает» наша сеть.

Кстати, больше всего «качают» жители левого берега: на первом месте — Кировский район, на втором — Ленинский. И только на третьем месте — правый берег (Октябрьский район).

В то же время, несмотря на рост популярности мобильного интернета, голосовая связь, по моим прогнозам, будет востребована еще долго. Дело в том, что к сети подключены еще довольно много аппаратов, которые поддерживают только связь 2G и 3G. У части пользователей есть привычка пользоваться именно голосовой связью. При этом мы отмечаем, что в последнее время стали популярны звонки через мессенджеры.

Но в перспективе в мобильный интернет перейдут и «голос», и все остальные сервисы телекома.

— Изменение привычек потребителей как-то связано с пандемией?

— Сильнее всего трафик растет там, где люди проводят много времени. Последние два года, когда многие новосибирцы работали удаленно, мы заметили колоссальный рост интернет-трафика в спальных районах и на дачах. В центре, наоборот, потребление интернета снизилось. То есть значительная часть трафика переместилась из делового центра города в «спальники». В результате мы скорректировали инвестиционную программу и почти два года строили больше базовых станций именно в спальных районах и СНТ.

— В 2022 году наблюдаете появление каких-то новых трендов? Все-таки пандемия постепенно сходит на нет…

— Мы видим, что распределение трафика потихоньку откатывается к прежнему состоянию, то есть люди возвращаются в офисы, начинает расти нагрузка на сеть в центральных районах города. Но наша сеть с точки зрения емкости и покрытия сегодня находится в очень хорошем стоянии, в том числе благодаря инвестициям, сделанным во время пандемии. Мы удовлетворяем запросы пользователей вне зависимости от того, где они работают. У нас достаточный запас емкости сети для дальнейшего роста интернет-трафика. Хотя пока мы видим, что в первые четыре месяца 2022 года общие темпы прироста трафика сократились относительно 2020 и 2021 годов.

— Анализировали ли вы, на что расходуется трафик?

— Если смотреть по трендам, то больше всего используется тяжелый контент — видео. Пользователи хотят смотреть фильмы, ролики и т. д. в HD-формате без прерываний и с быстрой загрузкой. Напомню, раньше, когда мы только внедряли технологию 4G, самыми популярными были «серфинг» по новостям и общение в мессенджерах.

— В этом году вы продолжаете расширять сеть?

— Да, уже с начала 2022 года мы запустили в Новосибирской области более 50 базовых станций. Из них только треть — в Новосибирске, остальные — по региону. Эту работу планируем продолжать. Кроме того, совместно с «Ростелекомом» мы реализуем проект в рамках федеральной программы по устранению цифрового неравенства. В 2021 году мы построили сеть в 47 населенных пунктах, где проживают от 100 до 500 человек.

Вообще, по сравнению с коллегами по отрасли, у нас есть некоторое преимущество. Мы запускали сети 4G в Новосибирской области позже других операторов, когда технология уже была обкатана и востребована. Поэтому сеть у нас самая «молодая», самая современная и с точки зрения оборудования, и с точки зрения архитектуры. Мы строили ее учетом растущего трафика, поэтому у нас хорошая емкость. Это позволяет чувствовать себя уверенно.

— Недавно была новость, что по результатам исследования качества мобильной связи в январе-марте 2022 года у Tele2 оказалась самая высокая средняя скорость интернета в Новосибирске. Что это за исследование? Удастся ли вам сохранить достигнутые результаты?

— Это исследование регулярно проводится ФГУП «Главный радиочастотный центр». Выглядит это следующим образом: проверяющие ездят по городу с оборудованием, в которое вставлены «симки» операторов. Измерительный прибор автоматически совершает тысячи замеров, проверяя качество голосовой связи и скорость передачи данных.

По результатам тестов этого года самая высокая средняя скорость интернета в Новосибирске оказалась у Tele2. Причем мы лидируем как по скорости скачивания, так и по скорости отправки данных. Еще один важный показатель, где мы также являемся лидером, это доля неуспешных интернет-сессий — у нас она всего 0,5%, почти в 4 раза меньше, чем у ближайшего конкурента.

В конце прошлого года в ходе подобного исследования специалисты центра проехали от центра Новосибирска до Искитима, оценивая доступность и скорость 4G. Tele2 стала лидером по средней скорости мобильного интернета и лидером по доступности технологии 4G на всем маршруте.

Естественно, нам бы хотелось сохранить эти позиции и укрепить их. Именно поэтому мы инвестируем в развитие нашей сети. Еще раз хочу подчеркнуть, что решения по вложению инвестиций, принятые нам во время пандемии, дали хороший прирост емкости и работоспособности нашей сети. Не случись пандемии, у нас не было бы сегодня такой исчерпывающей емкости в спальных и дачных районах.

Бизнес: ставка на Big Data

— Как, по вашим наблюдениям, изменились требования, запросы бизнеса к мобильной связи?

— По бизнесу мы тоже наблюдаем существенный рост интернет-трафика, больше, чем в целом по сети. Но темпы роста тоже замедляются: в 2020 году трафик, по сравнению с 2019 годом, вырос более чем в 2 раза, а в 2021 году, по сравнению с 2020 годом, — на 86%. Конечно, повлияла пандемия. При дистанционной работе клиенты тратят больше мобильного интернета. Сейчас многие вернулись в офисы, и профиль потребления изменился.

— На какие сервисы вы наблюдаете рост спроса? С чем, на ваш взгляд, это связано?

— Самая востребованная услуга для наших клиентов — малого и среднего бизнеса — виртуальная АТС. Это телефонная станция, которая работает в «облаке» оператора, она не привязана к проводам и месту. Для ее использования компаниям достаточно иметь SIM-карты, которые вставляются в смартфоны сотрудников.

Если говорить о новых трендах, то в 2021 году самой динамично растущей услугой была аналитика больших данных: запросы на мониторинг, на геоаналитику, на таргетированные продукты и связанные с этими направлениями сервисы.

Например, в Новосибирске для крупного торгового центра мы проводили аналитику и с помощью Big Data составили портрет посетителя. На основе этого исследования заказчик сформировал список потенциальных арендаторов. В Кузбассе по заказу клиента мы провели анализ турпотока в Шерегеш. Заказчик хотел узнать, из каких городов и регионов гости приезжают на курорт.

В конце 2020 года мы запустили еще одну услугу, построенную на Big Data, — HR-таргет. Она позволяет компаниям искать подходящих сотрудников с помощью SMS-рассылки. Кстати, в ходе анализа выяснилось, что из-за транспортных затруднений новосибирцы предпочитают работать рядом с домом. «Умная» рассылка учитывает этот фактор.

В целом, сервис Big Data был хорошо воспринят нашими бизнес-клиентами и спрос на аналитику продолжает расти.

На перспективу

— Какие технологии, которые сейчас разрабатываются, внедряются в телеком, вы считаете наиболее интересными/перспективными? Например, недавно на конференции по импортозамещению в Новосибирске шла речь о создании метавселенных, цифровых аватаров и т. д.

— Я общался с ректором СибГУТИ. У них действительно много интересных проектов. Я не исключаю, что мы будем их изучать более глубоко. Если говорить о среднесрочной перспективе, то, на мой взгляд, связь на основе 4G-технологий еще годы будет основной в телекоме. В Новосибирской области этот стандарт поддерживают 92% устройств наших клиентов.

Что касается технологии 5G, то это перспектива послезавтрашнего дня. Больше 90% решений, связанных с 5G, касаются промышленных решений и приватных сетей для бизнеса: это роботизированные комплексы на производстве, работающие в сложных для человека условиях, сети для быстрого обмена данными на ограниченной территории и т. д. Это пока не массовая история. Возможно, ситуация изменится после того, как появятся доступные для широкой аудитории технологии дополненной реальности. Это приведет к огромному росту трафика и потребует от телекома совершенно новых решений. Но даже сейчас очевидно, что телеком-отрасль будет двигаться ко все более высоким скоростям и лучшему качеству — в первую очередь за счет расширения полосы частот, используемых для 4G. Над этим работают все операторы.

— А что скажете про электронные SIM-карты? Это же тоже новинка…

— Спрос на электронные SIM-карты действительно растет, что, на мой взгляд, объяснимо, так как это более современный способ подключения к оператору. Клиенту не нужно ходить в салон связи, вставлять карту в телефон, так как eSIM — это уже встроенная в устройство микросхема, которая позволяет подключиться к оператору и пользоваться связью как обычно. Но пока далеко не все смартфоны поддерживают этот стандарт, что является сдерживающим фактором распространения технологии. Пока, наверное, такая микросхемка есть в каждом десятом смартфоне максимум. Хотя доля таких устройств растет, в том числе в Сибири.