Более 300 сотрудников ППС и участковых не хватает в Новосибирске

Сокращение экипажей патрульно-постовой службы, а также участковых, в том числе в центральных районах города, заметили депутаты горсовета и озаботились безопасностью граждан. Этот вопрос они подняли в ходе доклада на февральской сессии начальника управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску Алексея Захарова.

— По моим личным наблюдениям, ранее, прогуливаясь по центру города и не только, я встречал побольше экипажей ППС. Я, как житель города, понимаю, что люди в предвыходные, в выходные на психологическом уровне чувствуют защищенность, зная, что улицы патрулируют экипажи. Тем более в последние годы, когда в городе появилось много мест скопления молодежи, всякие ресторанные дворики, — отметил на горсовете депутат Кирилл Покровский. — Иногда инциденты происходят и экипажи не успевают приезжать. Все ли у вас в порядке с укомплектованностью в этом направлении, с материально-технической базой? Если нет, то можем ли мы на это повлиять на уровне компетенций горсовета, муниципалитета?

Как пояснил Алексей Захаров, личный состав отдельного батальона ППС и отделов полиции города составляет 832 человека, некомплект — 242 человека (29%). При этом он пояснил, что в городе в последнее время открыты три новых поста ППС: на набережной, около Оперного театра и на площади Маркса.

Депутат Екатерина Козловская поинтересовалась комплектностью штата участковых и их оснащением. Захаров пояснил, что без учета сотрудников отделов по делам несовершеннолетних штат участковых в Новосибирске составляет 324 сотрудника, некомплект — 75 человек (23%). Наибольший кадровый дефицит в таких районах, как Октябрьский — 57 штатных единиц (16 — некомплект), Ленинский — 91 (24), Центральный — 29 (6). По его словам, сегодня в городе 37 участковых пунктов полиции и 47 служебных помещений для приема граждан. 28 участковых пунктов уже капитально отремонтированы, на 10 поданы заявки в муниципалитет.

— Мы все заинтересованы в поддержке правопорядка в Новосибирске. Если депутаты представят кандидатуры на должность сотрудника ППС, участкового, то я обязуюсь быстро обучить этих людей и трудоустроить в те округа, где они необходимы, — заявил Алексей Захаров. — Мы работаем в этом направлении, но пока должного успеха нет.

Ранее в своем докладе он отмечал, что борьбой с закладчиками в городе занимается отдел из 9 человек.

В 2023 году в территориальные органы управления МВД по Новосибирской области поступили 450 тысяч заявлений о преступлениях и происшествиях, зарегистрированы более 30 тысяч преступлений, расследованы 11 тысяч уголовных дел, установлены почти 6,5 тысячи лиц, совершивших противоправные деяния. 50% преступлений пришлись на кражи чужого имущества. За год задержаны 553 преступника, находившихся в розыске, разысканы 110 без вести пропавших лиц.

Ранее редакция сообщала о том, что жесткий дефицит кадров сегодня ощущают все отрасли в регионе. В результате идет борьба даже за возрастных кандидатов.