Коллекция из 164 моделей танков продается за 130 тысяч рублей в Новосибирске

Сибиряк из Ленинского района Новосибирска продает коллекцию из 164 журналов с моделями танков в масштабе 1:72. Объявление о продаже размещено на одном из популярных сайтов.

— Продается вся коллекция целиком, поштучно не продается, — говорится в объявлении.

Также коллекционер в подарок отдаст два стеллажа.

На данный момент объявление посмотрело более 2,5 тысяч человек.

Стоит отметить, что журналы в которых выходили такие модели, были выпущены ограничены тиражом, поэтому такую коллекцию мог собрать далеко не каждый.

Напомним, что другой новосибирец выставил на продажу коллекцию раритетных галстуков из времен СССР. Всего в его коллекции 80 галстуков. За них продавец просит всего 2 тысячи рублей, но даже за такую низкую цену интереса у покупателей к объявлению все равно нет.

Ранее редакция сообщала о том, что бар певицы Анны Асти «Сплетни» продают в Новосибирске.