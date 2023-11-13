Вакцинация против гриппа заканчивается в Новосибирской области

— На сегодняшний день против гриппа привито 1,2 млн новосибирцев. Еще есть в наличии вакцина, но в ближайшие две недели необходимо закончить вакцинацию против гриппа этого года, — сообщил на оперативном совещании в правительстве министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Он обратился ко всем главам районов и муниципалитетов довести эту информацию до жителей области.

По данным Минздрава, за неделю в регионе зарегистрировано 20304 заболевания ОРВИ, случаев гриппа не выявлено. За прошедшие сутки в регионе 17 человек заболело ковидом.

В этом году в Новосибирскую область поступают отечественные вакцины от гриппа — для иммунизации взрослых — трехвалентная вакцина «Совигрипп», для детей и беременных женщин — четырехвалентная «Ультрикс Квадри» и трехвалентная «Совигрипп». И «Совигрипп», и «Ультрикс Квадри» защищают от гонконгского вируса. В сезоне 2023/2024 вакцины против гриппа содержат штаммы типа А (Н1N1, Н3N2) и типа B.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, от чего зависит эффективность прививки от гриппа.