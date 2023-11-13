Уборка урожая все еще продолжается в Новосибирской области

Сельхозорганизации Новосибирской области на минувшей неделе при установлении приемлемых погодных условия продолжали вести уборку урожая зерновых и технических культур. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко. За неделю зерновых убрано на площади 10 тысяч га, технических — 4 тысячи га. По состоянию на 10 ноября в области обмолочено зерновых и зернобобовых 1,5 млн га, 98%. Валовой сбор составил 2,38 млн тонн, при урожайности 15,7 ц\га. Технические культуры убраны с площади 262 тысячи га, валовой сбор 342 тысячи тонн, урожайность 13,1 ц\га.

— На рынке зерна средняя реализационная цена у сельхозпроизводителей на пшеницу третьего класса составила 12276 рублей за тонну без НДС, четвертого класса —11433, пшеница фуражная 10150 рублей за тонну, — добавил министр.

С 1 сентября за пределы области железнодорожным транспортом было вывезено 281 тысяча тонн, из них 267 на экспорт.

В целом с начала 2023 года из региона на экспорт было вывезено 1,39 млн тонн продукции агропромышленного комплекса (+300 тысяч тонн к 2022 году) на сумму 500 млн долларов США.

Напомним, по данным Минсельхоза области, с сохранившейся площади валовый сбор зерна составил 2,360 млн тонн зерна, прогноз по весу после доработки — 2,17 млн тонн, урожайность составила 14,1 ц\га. Напомним, еще летом Минсельхоз прогнозировал снижение урожая в регионе на 30-40%. По сравнению с результатом 2023 года: 3,356 млн тонн, а урожайность составляла 22,3 ц\га.

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