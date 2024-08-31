Прокуратура настояла на ремонте 9 железнодорожных переездов в Новосибирской области

Новосибирская транспортная прокуратура проверила соблюдение законодательства при эксплуатации железнодорожных переездов на территории региона.

Таким образом выяснилось, что на 9 железнодорожных переездах есть нарушения. Там не обеспечено наличие дорожной разметки, предупреждающих знаков, а междурельсовое пространство содержалось в неудовлетворительном состоянии.

― Начальнику Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры внесено представление об устранении нарушений закона. Семь должностных лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. Им назначены наказания в виде штрафов, ― прокомментировали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В итоге ремонт переездов был произведен, а также дополнительно отрегулированы устройства их заграждения.