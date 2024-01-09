Коллекцию мини-грузовиков за 1,5 млн рублей продают в Новосибирске

Коллекцию миниатюрных УАЗов и КАМАЗов продает житель Новосибирска. Объявление размещено на популярном сайте объявлений.

На фотографиях можно увидеть различные автомобили. Например, пожарные и самосвалы. Все они упакованы в коробки. Коллекцию миниатюрных авто владелец оценивает в 1,5 миллиона рублей.

— В идеальном состоянии, по отдельности не продаются, — отмечает продавец в объявлении.

Всего в коллекции 11 моделей.

Напомним, что ранее коллекцию мини-обуви продавали за 100 тысяч рублей в Новосибирске. В коллекции более 100 экземпляров маленькой обуви.

Ранее редакция сообщала о том, что кожаную куртку в стиле сериала «Слово пацана» продают в Новосибирске.