Женщина пострадала в ДТП с участием маршрутки и легковушки в Новосибирске

В Ленинском районе Новосибирска в ДТП с участием маршрутного такси №18 и автомобиля Hyundai пострадала 32-летняя женщина.

Авария произошла в 11 часов 35 минут 9 января. 30-летний водитель за рулем Газели NEXT, двигаясь по улице Титова в сторону улицы Связистов, напротив дома 184 выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Hyundai.

— В результате ДТП медицинская помощь понадобилась пассажиру автомобиля Газель 32-летней женщине. Все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе расследования, — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что 2 января на улице Большевистской в Новосибирске перевернулось маршрутное такси №91 с пассажирами. В результате происшествия пострадали 5 пассажиров.