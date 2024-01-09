Врачи спасли пациентку с опухолью мозга как у Фриске в Новосибирске

Центр Мешалкина спас жизнь пациентке с самой агрессивной опухолью мозга. Об этом сообщает пресс-служба Центра.

О опухоли 48-летняя жительница Кемеровской области узнала пять лет назад. Тогда у нее обнаружили глиобластому. Это наиболее злокачественная опухоль мозга, подобная была диагностирована у известной артистки жанны Фриске. Отмечается, что провести радикальное удаление такой опухоли практически невозможно.

Все врачи в мире действуют по одному сценарию, максимально удаляют объем опухоли и проводят лучевую терапию.

— В 2018 мы провели такой курс химиолучевой терапии нашей пациентке и верили в успех, несмотря на то, что по мировым данным безрецидивный период у пациентов с глиобластомой, как правило, составляет лишь около 12-14 месяцев, — отметила Елена Самойлова, заведующая отделением радиотерапии Центра Мешалкина.

У пациентки возникли индивидуальные осложнения в виде резкого снижения количества всех типов клеток крови и двусторонняя пневмония.

Золотыми руками врачей удалось стабилизировать состояние женщины. После пациентку выписали и отправили домой, но продолжали следить за состоянием ее здоровья.

— Получали все результаты ее обследований и знаем, что еще в течение года показатели ее крови восстанавливались до нормы. В связи с этим женщина не смогла по показаниям получать дальнейшую необходимую ей химиотерапию, — отметила Самойлова.

Сегодня врачи с уверенностью могут сказать, что пациентка попала в число 5 счастливчиков, которые по общемировой статистике выживают из 100 пациентов.

— Сегодня она живет полной жизнью и ощущает себя полностью здоровой, — отметила Елена Самойлова.

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