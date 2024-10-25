Центробанк поднял ключевую ставку до 21%

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку сразу на 200 б.п., до 21% годовых. Об этом сообщила пресс-служба Банка России. Это решение в ЦБ объяснили тем, что инфляция в стране существенно превышает прогнозы, инфляционные ожидания продолжают увеличиваться, а рост внутреннего спроса опережает возможности предложения товаров и услуг.

Банк России не исключил, что на ближайшем заседании совета директоров, которое запланировано в декабре 2024 года, возможно новое повышение.

— За счет повышения ключевой ставки, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5% в 2025 году, 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем, — прогнозируют аналитики ЦБ.

Напомним, ранее руководитель отдела макроэкономического анализа Ольга Беленькая прогнозировала, что ЦБ на этом заседании повысит ставку до 21%. Она поясняла, что ставки денежного рынка и максимальные ставки банковских депозитов уже начали закладывать ключевую ставку выше 20%. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов не исключал повышения ключевой ставки в 2025 году до 23%.

Ранее редакция сообщала о том, что по итогам сентября годовая инфляция в Новосибирской области составила 8,35%.