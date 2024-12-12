Коллектив Новосибирского Музтеатра выступил против увольнения директора

В редакцию Infopro54 пришло письмо, в котором коллектив Новосибирского Музтеатра просит губернатора Новосибирской области Андрея Травникова разобраться в ситуации с увольнением директора и художественного руководителя Леонида Кипниса. По их словам, все обвинения в адрес Кипниса носят заказной характер и должны быть прекращены.

— Почти тридцать лет в неразрывном единстве и взаимопонимании с Леонидом Михайловичем Кипнисом (нашим директором и художественным руководителем) мы строили наш по-настоящему высокохудожественный музыкальный театр, воспевающий традиционные национальные ценности. <…> Наш театр благодаря таланту нашего лидера , в определенном смысле стал и законодателем отечественного репертуара музыкальных театров. Многие мировые премьеры вначале создаются у нас, а потом расходятся по стране, – говорится в письме.

Коллектив просит сохранить на посту директора и художественного руководителя Леонида Кипниса, а также не предпринимать мер, связанных с кадровыми перестановками и замещениями.

— Всякое деструктивное вмешательство в жизнь нашего театра мы готовы остановить, любым законным способом, — резюмировали служащие театра.

Под письмом подписались 187 человек.

Ранее редакция сообщала, что Леонид Кипнис покидает пост руководителя Новосибирского музыкального театра. Об этом Infopro54 рассказал источник в Министерстве культуры Новосибирской области. Он руководил театром с 1995 года.