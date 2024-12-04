Леонид Кипнис уходит с должности директора Новосибирского музыкального театра

Сегодня стало известно, что Леонид Кипнис покидает пост руководителя Новосибирского музыкального театра. Известно, что последний день его работы в должности 4 декабря. Об этом Infopro54 рассказал источник в Министерстве культуры Новосибирской области.

При этом в самом театре эту информацию опровергают.

— Нет такой информации, — сухо ответили корреспонденту редакции в Новосибирском музыкальном театре.

Добавим, 26 ноября Леонид Кипнис отметил свое 71-летие. При этом впервые за 29 лет пребывания на должности руководителя он не пришел в этот день в театр, что активно обсуждалось в социальных сетях.

Ранее мы писали о скандале, который летом разгорелся в музыкальном театре. Тогда один из актеров театра Антон Лидман попал в опалу у руководства из-за поддержки СВО и комментариях в соцсетях, которые оскорбили директора. Тогда на поверхность информационного поля всплыло информации о работе Кипниса. Так, Лидман утверждал, что артисты, которые писали письма в Министерство культуры и просили изменить политику театра, а также выступали на Донбассе и отправляли гуманитарную помощь на СВО, теперь не получают роли. Он подозревал, что такие санкции в скором времени ждут и его.

Напомним, директор и художественный руководитель Новосибирского музыкального театра, продюсер, заслуженный артист РФ Леонид Кипнис руководит театром с 1995 года. В 2022 году он был награжден знаком отличия «За заслуги перед Новосибирской областью» за выдающиеся достижения в сфере культуры.

Ранее редакция рассказывала о скандале, который разгорелся на фоне патриотизма в Новосибирском музыкальном театре.