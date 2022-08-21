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Экс- директор «Тяжстанкогидропресса» подал обеспечительный иск

  • 21/08/2022, 16:11
Автор:
банкротство предприятия
Ранее в региональном Минпромторге заявляли, что собственники затягивают банкротство предприятия.

В арбитражный суд Новосибирской области поступил иск от экс-гендиректора ПАО «Тяжстанкогидропресс», учредителя ООО «Сервисный металоцентр «Стиллайн» Николая Степакина к ПАО «Тяжстанкогидропресс» об обеспечении искового заявления (ст.92, 93 АПК, ст.42, 46 ФЗ О несостоятельности).

При этом на пресс-конференции на минувшей неделе и.о. начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Новосибирской области Александр Феофанов сообщил, что в отношении бывших руководителей новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс» (Николая Степакина и Виктора Арановского) возбудили еще два уголовных дела — о преднамеренном банкротстве и легализации доходов, добытых преступным путем. По его словам эти дела объединили в одно производство с ранее возбужденным делом о мошенничестве. На имущество наложен арест. Частное имущество фигурантов по делу, по словам Феофанова, также будет арестовано.

новости Новосибирска

На территории «Тяжстанкогидропресса» могут создать промышленный парк

Напомним, региональные власти рассчитывают вывести предприятие из банкротства и создать на территории «Тяжстанкогидропресса» промышленный парк.

— Сейчас ПАО «Тяжстанкогидропресс» находится в судах с акционерами, которые своими шагами дают понять, что для них приемлема процедура банкротства предприятия и реализация части его активов для расчета с кредиторами. Мы считаем, что есть другие пути. Один из них прорабатывается уже несколько месяцев — это заключение мирового соглашения. Есть кредиторы, которые готовы на это пойти: ФНС, газоснабжающая организация. Надеемся, что здравый смысл возобладает и 1 сентября в суде будет принято взвешенное решение по мировому соглашению, — сообщал на пресс-конференции министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров.

В феврале 2021 года ООО «СМЦ «Стиллайн», которому принадлежат 75% «Тяжстанкогидропресса», было признано банкротом с долгом перед кредиторами 1,1 млрд руб. Завод выступал поручителем по кредиту «Стиллайна» перед «БКС Банком» на 750 млн рублей. В апреле более 300 сотрудников завода были отправлены в производственный простой.

 

Ранее редакция сообщала, что «Тяжстанкогидропресс» взыскивает долг с собственника. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть Бизнес Промышленность

Регионы: Новосибирск

Теги : промышленный парк Банкротство предприятия


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