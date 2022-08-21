Экс- директор «Тяжстанкогидропресса» подал обеспечительный иск

В арбитражный суд Новосибирской области поступил иск от экс-гендиректора ПАО «Тяжстанкогидропресс», учредителя ООО «Сервисный металоцентр «Стиллайн» Николая Степакина к ПАО «Тяжстанкогидропресс» об обеспечении искового заявления (ст.92, 93 АПК, ст.42, 46 ФЗ О несостоятельности).

При этом на пресс-конференции на минувшей неделе и.о. начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Новосибирской области Александр Феофанов сообщил, что в отношении бывших руководителей новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс» (Николая Степакина и Виктора Арановского) возбудили еще два уголовных дела — о преднамеренном банкротстве и легализации доходов, добытых преступным путем. По его словам эти дела объединили в одно производство с ранее возбужденным делом о мошенничестве. На имущество наложен арест. Частное имущество фигурантов по делу, по словам Феофанова, также будет арестовано.

— Сейчас ПАО «Тяжстанкогидропресс» находится в судах с акционерами, которые своими шагами дают понять, что для них приемлема процедура банкротства предприятия и реализация части его активов для расчета с кредиторами. Мы считаем, что есть другие пути. Один из них прорабатывается уже несколько месяцев — это заключение мирового соглашения. Есть кредиторы, которые готовы на это пойти: ФНС, газоснабжающая организация. Надеемся, что здравый смысл возобладает и 1 сентября в суде будет принято взвешенное решение по мировому соглашению, — сообщал на пресс-конференции министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров.

Напомним, региональные власти рассчитывают вывести предприятие из банкротства и создать на территории «Тяжстанкогидропресса» промышленный парк.

В феврале 2021 года ООО «СМЦ «Стиллайн», которому принадлежат 75% «Тяжстанкогидропресса», было признано банкротом с долгом перед кредиторами 1,1 млрд руб. Завод выступал поручителем по кредиту «Стиллайна» перед «БКС Банком» на 750 млн рублей. В апреле более 300 сотрудников завода были отправлены в производственный простой.

Ранее редакция сообщала, что «Тяжстанкогидропресс» взыскивает долг с собственника.