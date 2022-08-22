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Общепит вышел на крышу Центрального рынка

  • 22/08/2022, 10:03
где вкусно покушать
В новейшей очереди гастрокорта более 50 точек, представляющих кухни разных стран, где можно вкусно покушать.

Речь о той части крыши рынка, что образует его входной портик, выходящий на улицу Гоголя. Входные колоннады с перекрытые просторными кровлями-платформами — достаточно характерная деталь советской гражданской архитектуры 1970-80-х. Примечательно, что в пору своей архитектурной новизны они по большей части пустовали, при всей своей очевидной утилитарности — хоть какой-то опыт их практического освоения имел лишь Ташкент и курортные города Черноморского побережья. Во всей остальной стране (и в Новосибирске в том числе) это была сугубо стилистическая примета — поскольку для этих пространств просто не было функциональных форматов.

И вот теперь площадка на колоннаде обрела функцию, став своего рода висячим садом — на ней расположилась новейшая часть гастрокорта, где можно вкусно покушать. Четвертый этап проекта «Гастрокорт» стартовал на  Центральном рынке Новосибирска  18 августа. Этому этапу был посвящен брифинг, устроенный как раз на освоенной крыше.

По словам Алексея Виноградова, директора Центрального рынка и главного спикера брифинга, гастрокорт — долгосрочный, диахронный проект и отныне постоянный компонент рынка, который должен стать частью его новой идентичности.

тему гастрокорта Центральный рынок начал развивать год назад, вдохновившись практикой московских рынков и популярностью самой концепции в столице.

Тему гастрокорта Центральный рынок (Принадлежит собственникам сети «Мария-Ра». — Ред.) начал развивать год назад, вдохновившись практикой московских рынков, популярностью этой концепции в столице, где гастрокортов на сей момент 50, и, наконец, опытом родного для собственников Барнаула, где «джентрификация» местного Центрального рынка началась на год раньше.

По оценкам Виноградова, новосибирский ресторанный рынок в его нынешнем тонусе способен вместить 5-6 гастрокортов, подобных этому пространству.

С таким прогнозом согласен и Максим Останин, заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области,:

— Пять-шесть кортов — это соразмерный для города объём, — констатировал чиновник. — Очень вероятно, кто-то из резидентов, дебютировавших здесь, в обозримом будущем станет большим сетевым оператором.

Впрочем, старт проекта летом 2021-го был достаточно осторожным — на 1000 квадратных метров, что для гастрокорта — довольно скромный метраж (размах для этого формата — врожденное свойство). Заполнение первой очереди заняло 9 месяцев

Как отметил Алексей Виноградов, эта неспешность была достаточно предсказуемой, ибо на опасливость приходящих операторов тогда накладывался и пандемийный аспект.

— Но за нынешнее лето проект набрал поступательную динамику, — подчеркнул Виноградов. — На сей момент открыта вторая и третья очереди, на гастрокорте действуют 53 корнера, где можно вкусно покушать. В работе сейчас четвертая очередь, где ещё тысяча квадратных метров, проектные показатели составят в итоге 4 тысячи квадратных метров и 70 корнеров.

На сей момент корнеров 50 — практически столько же, сколько в знаменитом московском «Депо», ставшем мастер-моделью проекта. Сейчас корте представлены кухни Вьетнама, Китая, Мексики. Тематический отрыв от ресторанного дворика гостиницы «Центральная» (проект того же собственника) большой и очевидный — 70 операторов против 8. Но локации эти, по мнению Алексея Виноградова не будут взаимно конфликтными, поскольку они и физически далеки друг от друга, и вмещаются в ёмкость рынка.

 

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске сгорел двухэтажный ресторан Shalet. 

Фото Игоря Смольникова

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Центральный рынок ресторан где вкусно покушать гастрокорт


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