Колумбарные стены предлагают строить на сельских кладбищах в Новосибирске

В Новосибирской области необходимо развивать культуру кремации, так как места для традиционных захоронений остается все меньше. Об этом редакции Infopro54 сообщил директор «Новосибирского крематория» Борис Якушин. В частности, он предложил отводить место под колумбарий и на кладбищах, которые расположены на сельских территориях.

— Я готовлю письмо с данной инициативой на имя губернатора Новосибирской области, — пояснил собеседник редакции.

Напомним, первую колумбарную стену в Новосибирске ввели на Заельцовском кладбище в 2008 году. В этом же году аналогичную конструкцию построили на Гусинобродском кладбище, а в начале 2009 года мэрия решила возвести колумбарий и на Клещихинском кладбище (На базовом фото. — Ред.). С тех пор кремация в Новосибирске становится все более востребованной, а количество желающих упокоить умерших именно таким образом растет, констатирует Якушин.

К примеру, 15 января 2025 года на территории общественного кладбища Новосибирска «Заельцовское» около юго-западной границы погоста, близи Дачного шоссе появилась новая односторонняя колумбарная стена.

— Колумбарная стена — специальное сооружение с ячейками (нишами), в которых захоронены урны с прахом умерших, — уточнили в муниицпалитете.

Строение содержит 205 ячеек. Они размещены в пять рядов по высоте. Вокруг находится обустроенный участок, находящийся на круглогодичном обслуживании.

— С 2003 года на Заельцовском кладбище оказывается услуга кремации и колумбарий был там необходим. Первая стена была не очень востребована, но сейчас многие хотят упокоить своих близких таким способом. Поэтому возводятся все новые строения и будут возводится в дальнейшем, — уверен Борис Якушин.

В тоже время, по его словам, на Клещихинском кладбище, в районе которого живет много мусульман, кремация, а следовательно, и колумбарий, плохо востребованы.

— Там еще только предстоит развивать эту культуру, — резюмирует директор крематория.

Напомним, на сегодняшний день в Новосибирске 7 действующих кладбищ: Заельцовское. Клещихинское, Гусинобродское, Южное, Северное, Инское и Чемское. Строительство колумбарных стен уже несколько лет идет на Южном, Инском и Заельцовском. Кроме того, в Новосибирска два частных крематория. Они работают с клиентами из Новосибирска, Красноярска, Омска, Казахстана, Забайкальского края

Ранее редакция сообщала о том, что для крематориев и колумбариев могут создать государственно-частные партнерства.