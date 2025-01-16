В Новосибирске суд начал рассмотрение дела депутата-майнера

В суде началось рассмотрение дела депутата Криводановского сельсовета Алика Нерсисяна. Его обвиняют в причинении ущерба АО «РЭС» в ходе майнинга криптовалюты.
Подсудимый приобрёл специальное оборудование для добычи цифровой валюты и установил его в гараже. Затем он самовольно и незаконно подключился к электросети АО «РЭС».
— Затем без учета и оплаты незаконно расходовал электроэнергию, за период с июня 2022 по июнь 2023 осуществил необоснованное бездоговорное потребление электроэнергии в особо крупном размере – 1 014 671 кВт/ч, на общую сумму 6 543 775 рублей 63 копейки, — говорится в сообщении Судов общей юрисдикции Новосибирской области.
По делу было допрошено 4 свидетеля. Следующее судебное заседание назначено на 10 февраля 2025 года.
Напомним, на имущество обвиняемого стоимостью 1,2 млн в декабре 2024 года был наложен арест. За данное преступления УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Ранее редакция сообщала о том, что директор супермаркета потратил деньги магазина на криптовалюту в Новосибирске. Два месяца майнер изымал деньги из сейфа торговой организации.
Источник фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области
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