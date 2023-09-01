Школа №61 в Советском районе Новосибирска после ремонта готова принимать учеников

После капитального ремонта Школа №61 в Советском районе готова принимать подопечных. Мэр Анатолий Локоть оценил результаты выполненного ремонта.

— Капитальный ремонт школы выполнен в рамках федеральной программы при софинансировании города и области. Капитальный ремонт позволил обновить классы, заменить пол, сделать пандус и крыльцо. После перепланировки в школе появились новые светлые классы. Впечатление от выполненного ремонта хорошее, надеюсь, что и ребята придут сюда в приподнятом настроении, — отметил Локоть.

В здании школы 1966 года постройки выполнены капитальный ремонт и частичная перепланировка, обновлена входная группа, установлен пандус для маломобильных групп. Заменены 36 оконных блоков, системы водо-, электроснабжения и отопления. Отремонтирован пол, вставлены новые пожарные межкомнатные двери. Закуплено оборудование на 9 млн рублей: интерактивные панели, проекторы, дополнительное оборудование для столовой, частично закуплена мебель, оборудование для специализированных кабинетов – химии, физики, технологии.

— В школе скомплектованы девять классов, два из них — это первые, по 30 человек в каждом. Учиться все школьники будут в одну смену, и в этом году в школе вводится пятидневка. Это позволит освободить больше времени для совместного отдыха детей и родителей. У нас был такой опыт в прошлом году с начальной школой, и он оказался удачным, в этом году в таком режиме будут заниматься все учащиеся, — рассказал директор школы № 61 Артем Алейников.

По словам мэра Анатолия Локтя, в новой школе будет 24 учебных класса, 12 административных кабинетов, 24 класса-комплектов.

Напомним, что в этом году двери перед школьниками открыли 208 общеобразовательных учреждений города. За парты сели 215 тыс учеников, из них 24172 — первоклассники. В целом по области за парты в школах 1 сентября сели 552 тысячи учеников, в том числе 35 тысяч первоклассников.

Ранее редакция сообщала о том, что за парты в школах Новосибирска сели более 24 тысяч первоклассников.