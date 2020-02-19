Региональный минсельхоз будет сотрудничать с «Петербургским тракторным заводом»

Министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко и директор АО «Петербургский тракторный завод» Сергей Серебряков подписали соглашение о долгосрочном и взаимовыгодном сотрудничестве, сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.

В рамках соглашения АО «Петербургский тракторный завод» выражает намерение предоставлять скидку на технику для сельхозтоваропроизводителей Новосибирской области в размере 10% от прайс-листа, рекомендованного заводом-изготовителем для реализации продукции через сертифицированный дилерский центр на территории Новосибирской области.

Кроме того, будет организована поставка сельскохозяйственной техники для сельхозтоваропроизводителей в сроках и объемах, обеспечивающих своевременное проведение полевых работ на основании заранее предоставленных заявок сельхозтоваропроизводителей на требуемые объемы в адрес предприятия и заключенных с сельхозтоваропроизводителями договоров.

Также соглашением предусмотрены разработка и реализация стратегии своего развития в Новосибирской области в целях увеличения объемов поставок сельскохозяйственной техники агропромышленному комплексу Новосибирской области.

АО «Петербургский тракторный завоз» планирует продвигать на рынок Новосибирской области новые единицы сельскохозяйственной техники на основе долгосрочных контрактов и соглашений, а также участвовать в проводимых министерством мероприятиях, в том числе демонстрационных показах и выставках на территории Новосибирской области.

Фото: пресс-служба регионального минсельхоза