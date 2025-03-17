Команды новосибирских вузов защитили свои проекты в Москве

Участники программы «Приоритет-2030» — команды двух новосибирских вузов: НГУ и НГТУ НЭТИ — представили свои проекты Совету по поддержке программ развития университетов под председательством главы Минобрнауки Валерия Фалькова. В списке разработок технология получения магнитомягких ферритовых материалов, проект по разработке БПЛА с навигацией по подстилающей поверхности и интеллектуальной системой принятия решений для автономной работы в условиях отсутствия спутникового сигнала.

— У нас исторически не было отрасли оборудования и сервиса для компаний нефте- и газодобычи. Сегодня, благодаря НГУ, это существенная часть промышленного потенциала Новосибирской области, — прокомментировал проекты новосибирских вузов губернатор Андрей Травников.

Ректор НГУ Михаил Федорук рассказал, что в 2026 году завершится строительство научно-исследовательского центра и учебно-научного центра Института медицины и медицинских технологий, где будет обеспечен полный цикл разработки профилактических, диагностических и терапевтических платформ, реагентов и прототипов. Реализовывать этот проект вуз планирует совместно с генеральным индустриальным партнером АО «Генериум».

Помимо этого, в университете продолжаются работы по созданию учебно-исследовательской станции в ЦКП «СКИФ». Растет производительность кластера суперкомпьютерного центра «Лаврентьев» — на данный момент она составляет 360 терафлопс по методике LinPack. В НГТУ НЭТИ продолжается работа над проектом «Новые инженерные решения и искусственный интеллект для биомедицины», в рамках которого совместно с НИИТО им. Я. Л. Цивьяна был создан опытный образец отечественного хирургического стола «Цельс-А» с семью независимыми режимами работы.

— В целом за последние годы с помощью программ «5-100» и «Приоритет-2030» НГУ существенно нарастил научную составляющую, за 5 лет внебюджетные доходы от выполнения НИОКР выросли в 5 раз, — прокомментировал эффективность госинвестиций в программы ректор НГУ Михаил Федорук.

Ранее редакция сообщала о том, что региональные власти увеличили объем финансирования науки и инноваций.