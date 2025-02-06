Региональные власти увеличили объем финансирования науки и инноваций

Об этом сообщили представители правительства региона на пресс-конференции, посвящённой Дню российской науки, который отмечается 8 февраля.

Заместитель губернатора Ирина Мануйлова подчеркнула, что в области успешно претворяется в жизнь научно-технологическая политика, охватывающая разнообразные меры поддержки для ученых и инноваторов, а также развитие научной инфраструктуры и проектов.

Министр науки и инновационной политики Вадим Васильев отметил, что научно-технологическое развитие является ключевым приоритетом для правительства региона. Бюджет на поддержку науки и инноваций был увеличен почти на 80 миллионов рублей, составив в 2024 году более 650 миллионов рублей, а в 2025 году – 730 миллионов рублей.

В области создан совет по научно-технической деятельности под руководством губернатора Андрея Травникова, а также реализуется программа «Научно-технологическое развитие». Благодаря таким мерам Новосибирская область третий год подряд попадает в пятёрку лидеров по научно-технологическому развитию в России.

По результатам конкурсов Российского научного фонда по 16 актуальным направлениям, охватывающим сферы от медицины до сельского хозяйства, в 2024 году будут поддержаны 71 научный проект, а еще 105 технологических инициатив реализуются в СиббиоНОЦ. Для содействия коммерциализации научных знаний и трансфера технологий в Новосибирской области в этом году поддержано 47 проектов. Регион активно участвует в новом национальном проекте «БАС» и формировании соответствующей научно-производственной инфраструктуры. Продолжается реализация ключевых инфраструктурных проектов в области науки, таких как ЦКП СКИФ, кампус мирового уровня НГУ и Технопарк Академгородка. Для создания ведущего научного центра в стране правительством региона принято решение о развитии СмартСити-Новосибирск. Господдержка исследований и инноваций остается важным инструментом продвижения новосибирских разработок.

Приоритетом остается поддержка молодых ученых. 5 февраля начался прием заявок на участие в конкурсах для молодых исследователей, включая именные стипендии, гранты от правительства Новосибирской области совместно с Российским научным фондом, развитие молодежных научных лабораторий и инновационных стартапов. В номинации «Лучший молодой исследователь» 13 претендентов получат именные премии по 174 750 рублей, также будет выделено 20 именных стипендий по 17 280 рублей ежемесячно и 30 грантов до 500 тысяч рублей. Разработки должны соответствовать 12 приоритетным направлениям региона: высокотехнологичная медицина, информационные технологии для городской инфраструктуры, экология, новые материалы для строительства и реконструкции, энергоэффективность и др.