Новые поезда новосибирского метро обещают сделать более комфортабельными

Завод «Метровагонмаш» возвращается к производству вагонов метро для Новосибирска. В настоящее время активно ведется работа над конструкторской документацией, а уже летом стартует сборка новых составов. Как сообщили в пресс-службе Новосибирского метрополитена, в четвертом квартале 2025 года в город прибудут пять пятивагонных поездов.

Для Новосибирска разрабатывается специальная модификация поездов, учитывающая местные условия эксплуатации. Поезда будут иметь новый дизайн, включая ливреи и цветографическую схему оформления интерьеров.

Эти поезда отличаются высокой энергоэффективностью благодаря асинхронному приводу. Они имеют широкие двери, удобные сиденья и специальные зоны для маломобильных пассажиров. Кроме того, поезда оснащены шумоизоляцией и системой вентиляции с функцией обеззараживания воздуха.

В каждом вагоне есть USB-разъёмы для зарядки гаджетов. Каждый поезд может вместить до 1500 пассажиров.

Ранее редакция сообщала о том, что белорусская компания приступила к проектированию тоннеля метро в Новосибирске. Специалисты ОАО «Минскметропроект» приехали в город.