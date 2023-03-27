Комфортное и современное жилье может быть не только в центре Новосибирска

За последние годы спальные районы Новосибирска кардинально изменились. Раньше в них практически не было мест проведения досуга, отсутствовали возможности для работы, а сегодня строятся современные бизнес-центры, школы и поликлиники, создаются парковые зоны и бульвары. В результате качество жизни на окраинах города практически не отличается от центра мегаполиса, при этом покупать жилье в новостройках здесь довольно выгодно — квартиры заметно дешевле.

В гармонии с природой

Микрорайон «Весенний», реализуемый ГК «Первый строительный фонд», расположен в Первомайском районе Новосибирска, между побережьем Ини и улицей Первомайской. Это уникальный проект комфорт-класса с особой атмосферой для тех, кто хотел бы жить на первой линии у воды и не потерять при этом массу преимуществ большого города.

Комплекс граничит с лесом и берегом реки — жители могут в любое время любоваться живописными видами, гулять и совершать утренние пробежки. Здесь есть удобные выходы к воде и небольшой пирс, а в 2024 году мэрия планирует начать благоустройство набережной вдоль микрорайона.

Проект впечатляет своей социально-бытовой инфраструктурой. В ЖК есть два детских сада, большая современная школа на 1250 мест, торговые центры и супермаркеты. Отсюда легко можно доехать до любой части города, ведь в нескольких минутах ходьбы — остановки общественного транспорта и станция электропоездов.

Жилой комплекс развивается и растет. В марте текущего года застройщик открыл продажи в новом 16-этажном доме класса «комфорт», который расположен в самом начале микрорайона. Это восьмой дом пятой очереди проекта. В продаже одно-, двух- и трехкомнатные квартиры с оптимальными и эргономичными планировками. Дом удачно расположен — рядом вся существующая инфраструктура первых очередей Весеннего. На первом этаже дома для комфорта будущих жителей планируется разместить магазины, кафе, аптеки, салоны красоты.

Квартал для счастливой семейной жизни

Другой эффектный проект ГК «Первый строительный фонд» — ЖК «Семейный квартал» — расположен в самом начале Южно-Чемского микрорайона, на улице Бронной. Это современный жилой комплекс для тех, кто ценит заботу, комфорт и безопасность. Судя по отзывам жильцов, он пользуется спросом у семей с детьми. ЖК будет состоять из нескольких многосекционных 18-этажных домов с авторским дизайном мест общего пользования и уютной придомовой территорией.

В феврале 2023 года ключи от новых квартир получили счастливые жильцы первой и второй блок-секций первого дома в ЖК «Семейный квартал», в марте готовится к сдаче третья блок-секция. В продаже имеются квартиры «семейных» планировок: от небольших студий до трехкомнатных. В каждой есть прихожие с местом для шкафов и гардеробных, а также просторные лоджии, где можно обустроить уютную зону отдыха.

Изюминкой проекта является уникальный авторский дизайн мест общего пользования. В домах предусмотрены места для хранения колясок, велосипедов, а также просторное лобби и современные лифтовые холлы.

Дети обязательно оценят игровые площадки и зоны для спорта и активного отдыха. Ребятне не будет скучно, так как площадка сочетает много разных активностей, которые разделены для разных возрастных групп. Все продумано с точки зрения безопасности. Родители тоже могут расслабиться в оборудованных зонах отдыха. Авторское благоустройство придомовой территории с разнообразным озеленением создает атмосферу приватности, уюта и комфорта.

Застройщик позаботился и о благоустройстве территории рядом с комплексом: установлены новые остановочные павильоны, планируется ремонт дорог и расчистка озера напротив жилого комплекса.

Район быстро развивается, и местоположение ЖК позволяет его жителям пользоваться инфраструктурой как новых районов, так и Северо-Чемского жилмассива. Здесь открыта современная школа, большой детский сад, в шаговой доступности находятся магазины, аптеки, торговый центр, открыты салоны красоты, фитнес-студия, медицинский центр.

Двор-парк в городе Обь

Еще один нестандартный проект, который реализует ГК «Первый строительный фонд» вдали от центральных районов мегаполиса, — ЖК «Новый парк» на улице Шевченко в городе Обь. Первый дом «Нового парка» сдан досрочно. Его современный, яркий фасад виден издалека и выделяется на общем фоне. Открыты продажи во втором доме жилого комплекса, а в планах у компании — дальнейшее расширение прилегающих территорий.

Изюминкой «Нового парка» является комфортная жилая среда и нестандартные креативные решения в обустройстве территории. Главная идея микрорайона заложена в названии: здесь будет создан парк, с индивидуальным дизайн-проектом по озеленению. В нем можно будет прогуляться по мощеным дорожкам среди деревьев, посидеть на скамейках и насладиться атмосферой уюта и комфорта. Во дворе предусмотрены игровые и спортивные площадки, которые не оставят равнодушными малышей и детей постарше. При этом родителям не придется беспокоиться за их безопасность, поскольку в ЖК реализована концепция «двор без машин».

Квартирография проекта предусмотрена на все случаи и сценарии жизни: от уютных студий до трехкомнатных квартир. Во всех квартирах — панорамные окна и потолки высотой 2,7 метра. Входные группы и места общественного пользования в домах тоже современные и стильные, выполнены с индивидуальным дизайном.

Этот жилой комплекс — отличный вариант для семей с детьми. В пешей доступности находятся школа, детский сад, поликлиника, магазины и аптеки, для детей действуют спортивные секции и кружки. Общественным транспортом можно доехать до любого района Новосибирска.

Микрорайон Весенний.

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ЖК Новый парк.

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