Крещенских морозов не будет: теплая и ясная погода ожидает жителей Новосибирска в ближайшие выходные

В январе 2024 года жителям Новосибирской области удастся избежать крещенских морозов.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в ближайшие выходные в регионе сохранится теплая и ясная погода — преимущественно облачная и без осадков.

Ночные температуры в городе достигнут -23 -25 градусов, в пригороде на пару градусов ниже: -25 -27. Местами изморозь.

Днем, 20 и 21 января столбик термометра поднимется до — 15 — 17 градусов.

По прогнозам синоптиков, в регионе будет хозяйничать юго-западный ветер, достигая скорости от 2 до 7 метров в секунду.

На дорогах Новосибирска и области сохранится гололедица.

В начале новой рабочей недели, 22 января, жителей сибирской столицы ожидает повышение дневных температур до -13 градусов. День будет ясным и без осадков. Ночью столбик термометра опустится до -24.

Ранее редакция сообщала об антициклоне, установившемся в Новосибирской области, для которого характерны отсутствие облачности, осадков и сильного ветра. По прогнозам синоптиков, сибирский антициклон задержится в регионе и захватит следующую неделю.