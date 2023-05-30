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Депутату Заксобрания Новосибирской области Глебу Поповцеву может грозить трёхлетний срок заключения

  • 30/05/2023, 19:20
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Депутату Заксобрания Новосибирской области Глебу Поповцеву может грозить трёхлетний срок заключения
Поповцев стал первым депутатом, у которого суд доказал нарушения в трудоустройстве помощника.

В ходе судебного разбирательства в отношении депутата Заксобрания, директора АО СХП «Ярковское» гособвинитель запросил в качестве наказания 3-летний срок лишения свободы. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. По данным издания, подозреваемый в конце июня выступит с последним словом.

Напомним, что, по версии следствия, депутат фиктивно устроил человека своим помощником. При этом деньги на зарплату помощника получал сам Поповцев. В результате Заксобранию причинён ущерб в размере более 800 тысяч рублей. Поповцев стал первым депутатом, у которого суд доказал нарушения в трудоустройстве помощника.  В перерыве октябрьской сессии в прошлом году вице-спикер Заксобрания Андрей Панфёров предупреждал депутатов навести порядок с трудоустройством помощников.

— Каждый помощник, которого вы представляете и за которого ручаетесь, получает свою заработную плату сам, имейте это в виду,  заявил тогда вице-спикер.  Деньги  государственные. За каждую копейку, каждый рубль вы несете ответственность как тот человек, который рекомендует своего помощника. Вопрос очень серьезный.

Уголовное дело в отношении Глеба Поповцева было возбуждено в ноябре 2021 года, подозреваемый был помещён под домашний арест. В июле прошлого года материалы дела были переданы в суд. В марте, как следует из протоколов сессий Заксобрания, Поповцев был выпущен из-под домашнего ареста.

Напомним, что с начала работы текущего созыва Заксобрания уголовные дела по разным статьям были возбуждены в отношении пятерых депутатов от фракции «Единая Россия». Помимо упомянутого Глеба Поповцева, это гендинектор строительной компании «Энергомонтаж» Иван Сидоренко, председатель комиссии Заксобрания по экологии, экс-сенатор Владимир Лаптев, руководитель ООО «Коченёвская птицефабрика» Александр Морозов и зампредседателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Валентин Сичкарёв. На округах Морозова, Сичкарёва и Лаптева в прошлом году прошли довыборы.

Ранее редакция сообщала, чем обернулось фиктивное трудоустройство родственника для теперь уже бывшей главы Сузунского района.

Фото: Заксобрания Новосибирской области

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : суд прокуратура заксобрание дело Глеба Поповцева


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