Коммерсант обидел новосибирских женщин своим объявлением к 8 марта на сайте услуг

Пока новосибирские мужчины гадают, чем порадовать своих женщин 8 Марта, предприимчивый сибиряк по имени Юрий уже составил прайс на свои услуги и разместил его на сайте объявлений.
Многие читательницы были шокированы и оскорблены. От наглости местного рыцаря даже обомлели опытные альфонсы.
― Согласитесь, женщина без мужчины – как песня без припева – неполная. Чтобы ваш праздник был по-настоящему волшебным, предлагаю следующий ассортимент услуг, – цитирует текст объявления от знатока тайн женского сердца издание VN.ru.
Так, например, модный айфон Юрий готов подарить женщине за 15 тысяч. Точнее не подарить, а женщина должна купить его себе сама, а он за 15 тысяч просто порадуется этому. Услуга «сама выбираешь автомобиль, а я подарю» стоит уже 25 тысяч рублей. За его молчаливое обожание и нахождение рядом в течение дня тоже предлагается заплатить определенную сумму.
Знающие себе цену сибирячки сильно возмутились, прочитав пост коммерсанта. Они приняли его предложение как оскорбление.
Ранее редакция рассказывала, как сэкономить деньги на подарках в Новосибирске.
Фото: freepik.com
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