«Он не мог идти, кожа отваливалась»: житель Новосибирска пострадал от взрыва батареи в собственной квартире

Жильцы дома по улице Шевелева, 18 боятся ложиться спать уже несколько месяцев. Практически каждую ночь в квартирах взрывается отопительная система. Кроме ущерба, который кипяток наносит ремонту и мебели, серьезно страдают люди.

― Все началось еще в январе. Трубы лопаются и горячая вода заполняет квартиры. Убрать кипяток очень сложно. В первую очередь мы спасаемся сами, выносим детей, а уже потом думаем об имуществе. В феврале у нас рвануло поздно ночью. Муж вытаскивал троих детей, меня и сам обварился. От напора кипятка в квартире вырвало кусок стены, этим фонтаном выход был заблокирован. Хорошо, что мы живем на 1-м этаже и страшему 14-летнему сыну пришлось прыгать в окно, чтобы не погибнуть. Он был в одних трусах в 35-градусный мороз. У мужа потом диагностировали ожог ног 1-2 степени. В эти выходные пострадал еще один мужчина. Пришлось вызывать скорую ему, он не мог самостоятельно идти, кожа отваливалась, ― рассказала Infopro54 жительница проблемной многоэтажки Олеся К.

Затопленные квартиры ― это полбеды. Людей больше беспокоит, что взрыв батарей происходит в основном по ночам. Они в ужасе просыпаются и пытаются эвакуироваться. В феврале было более 10 подобных ЧП, история повторяется и в марте.

― Мы пишем жалобы в управляющую компанию, в прокуратуру, следственный комитет. Это не может так больше продолжаться! Мы хотим спокойно жить и нормально спать, чтобы во сне не возникало никакой угрозы для жизни, ― говорит Олеся.

Соседи рассказали, что в их новостройке установлена самая дешевая система отопления, у которой уже закончился срок эксплуатации. Летом никакие коммунальные работы не проводились. Но даже после ЧП они никак не могут добиться замены труб и радиаторов.

Жильцы дома рассчитывают, что их проблемой все-таки займутся правоохранительные органы, которые смогут принудить управляющую компанию обезопасить сотни людей от страшных последствий.

Ранее редакция рассказывала, что новосибирский пенсионер собирает по 100 литров воды в сутки с потолка своей квартиры.