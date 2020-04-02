Экономика на вынужденных каникулах

— Последствия для экономики от остановки большинства производств, очевидно, будут огромными. Так, новогодние каникулы приводят к потерям около 1% ВВП, что превышает триллион рублей. Недельная остановка основных производств на карантин вызовет не меньшие, а, скорее всего, намного большие потери. Ведь одновременно прекратят работу предприятия общественного питания, культуры и досуга.

Я предполагаю, что на многих людей не подействуют призывы оставаться дома и выполнять требования карантина. Поскольку места культурного досуга будут недоступны, возрастет количество правонарушений, что увеличит потери.

В то же время понятно: принимая такое решение, власти все это учитывали. Как раз на эту неделю в России прогнозируется пик роста числа зараженных коронавирусом. Думаю, расчеты показали, что потери для экономики в случае развития ситуации в России по итальянскому сценарию окажутся значительно выше, чем потери от недельной остановки производства.

Тот факт, что российской экономике не избежать рецессии, очевиден для всех экспертов. Но такая угроза стоит не только перед Россией. Вся мировая экономика вступает в стадию кризиса, что, впрочем, прогнозировалось и ожидалось давно. Только пандемия коронавируса стала неприятной неожиданностью. Последствия для мировой экономики прогнозировать сложно. Сложившийся механизм функционирования — очень инерционен. О кризисе валютной системы, международных институтов, интеграционных процессов и глобализации говорят не первое десятилетие. Но даже финансовый крах 2008 года не привел к слому этого механизма. Для его реформирования нужны согласованные действия стран, а сейчас мы видим противоположную картину — страны закрываются и пытаются решать проблемы в одиночку. Растет вал обвинений и подозрений.

Материал и фото предоставлены пресс-службой НГУЭУ