Коммунисты приехали в облизбирком на броневике и с сейфом для оружия

Новосибирское региональное отделение Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) 7 июля передало в избирательную комиссию документы для регистрации кандидатов от партии на выборах в региональный парламент и горсовет Новосибирска. Их привезли на броневике в сейфе для оружия.

— Мы прекрасно понимаем, что будущее зависит от нас. 90-е годы оставили множество нерешённых проблем, и сейчас пришло время их исправлять. В нашей команде — люди разных профессий, с большим опытом, включая представителей Всероссийского женского союза «Надежда России», молодёжь и участников специальной военной операции, — отметил секретарь Новосибирского обкома КПРФ Роман Яковлев.

Напомним, ранее первый секретарь новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть отмечал, что список КПРФ на выборах в региональный парламент возглавит зампред Заксобрания Владимир Карпов. В тройку лидеров партийного списка также вошли девелопер Николай Машкарин и зампред комитета по АПК, секретарь обкома Роман Яковлев.