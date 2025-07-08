В Новосибирске рухнули продажи квартир должников по ипотеке

По итогам первого полугодия 2025 года на торги в Сибирском федеральном округе было выставлено 115 квартир ипотечников, которые не смогли оплачивать кредит. Лоты продавались в рамках исполнительного производства, отметили аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант». За 2024 год было продано 410 квартир.

В Новосибирске на продажу за 6 месяцев 2025 года было выставлено 28 квартир. Их совокупная цена на старте составляла 60,1 млн рублей. В ходе торгов объекты подорожали на 12,4%. В итоге кредиторы вернули 67,6 млн рублей. В среднем стоимость одного жилого помещения на торгах в области составляла 2,4 млн рублей. Для сравнения, в 2024 году в регионе продано 96 квартир на 275 млн рублей (рост цены в ходе торгов +17%), по средней цене квартиры 2,4 млн рублей.

На втором месте по количеству проданных лотов Красноярский край — 26. Здесь цена в ходе торгов поднялась на 5,9% также до 67 млн рублей. Средняя цена лота составила 2,58 млн рублей. В 2024 году продан 81 лот по цене 189 млн рублей (+13,7%), средняя цена — 2 млн рублей.

На третьем месте Алтайский край — 19 лотов, рост на 10,5% до 46 млн. Средняя цена квартиры на торгах 2,4 млн рублей. По итогам 2024 года на третьем месте была Иркутская область: продано 69 лотов за 185,6 млн рублей (+32%), 2 млн рублей.

— Низкий спрос на жилье в целом в 2025 году повлиял и на арестованную жилую недвижимость. Бывшие собственники в результате принудительной реализации получили, возможно, меньше, чем рассчитывали, — говорит генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксёнов.

Напомним, в рамках исполнительного производства залоговые ипотечные квартиры передаются на торги. Процесс исполнительного производства может занимать от полугода до нескольких лет, ему предшествует судебная стадия, которая также может длиться не один год. Цена квартиры на первоначальных торгах устанавливается на основании решения суда о взыскании. На повторных торгах она снижается на 15%.

— Количество торгов снижается в том числе и по причине диалога. Должники и кредиторы начинают общаться, находят компромисс, решают проблему, не доводя до торгов, итог которых предсказать невозможно. После несостоявшихся повторных торгов объекты недвижимости оформляются в собственность залогового кредитора и поступают в прямую продажу. В условиях низкого спроса кредиторы вынуждены накапливать на своих балансах недвижимость, которую не удалось быстро продать, — констатирует Денис Аксёнов.

Напомним, объем просроченной задолженности по ипотеке резко начал расти в 2025 году во всех регионах России. В Новосибирской области рост составил 79%. Для сравнения, на 1 января 2024 года просрочка по жилищным кредитам в регионе составляла 1,3 млрд рублей, на 1 января 2025 — 1,5 млрд, а на 1 мая уже 2,7 млрд рублей. Эксперты отмечают, что в просрочку начали уходить заемщики, которые взяли кредиты после июля 2024-го года, когда ключевая ставка была установлена на уровне 18%, и не смогли справиться с их обслуживанием.

Ранее редакция сообщала о том, что на рынке новостроек в Новосибирске более 76 тысяч непроданных квартир. Еще около 20 тысяч находятся у инвесторов.