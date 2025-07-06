Анатолий Локоть вошел в президиум центрального комитета КПРФ

На XIX съезде КПРФ были избраны руководящие органы партии. В состав президиума ЦК вошел экс-мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Всего в президиуме 22 человека.

Членами ЦК стали депутат Госдумы от Новосибирской области Ренат Сулейманов и депутат Заксобрания Роман Яковлев. Всего в списке членов ЦК 182 человека из разных регионов России.

В состав Центральной контрольно-ревизионной комиссии вошел экс-пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов. Кандидатами в ЦК стали Андрей Жирнов и Виталий Саликов.

Решением съезда также был образован новый партийный орган — Высший совет. Предполагается, что в него войдут «заслуженные и уважаемые люди, как партийцы, так и беспартийные».

Напомним, неделей ранее новосибирское реготделение партии назвало тройку кандидатов, которые будут выдвинуты в региональный парламент на ближайших выборах. Впервые за много лет в этой тройке не было Анатолия Локтя. Политологи не исключали, что Локоть планирует вернуться в большую политику на федеральном уровне.

Кстати, в ходе съезда выяснилось, что депутат горсовета Новосибирска от партии Виктор Стрельников, который ушел на СВО, был ранен. Как отметил Локоть, Стрельников сражается на Курском направлении. Он закончил двухнедельную подготовку в Луганске и был распределён на Курское направление в 56-ой десантно-штурмовой полк.

Напомним, Анатолий Локоть ушел с поста мэра Новосибирска в январе 2024 года, прекратив свои полномочия досрочно. Он дважды избирался мэром Новосибирска: в 2014 и 2019 годах.

Напомним, в восьмой созыв Законодательного собрания будут избраны 76 депутатов (38 ― в одномандатных округах, 38 — по партийным спискам), в горсовет Новосибирска — 50 (все ― в одномандатных округах). Выборы состоятся 14 сентября. Выдвижение кандидатов продлится до 23 июля включительно. Предыдущие выборы прошли в 2020 году.

О подготовке к кампании уже заявили партии «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду» , «Новые люди» и «Российская партия пенсионеров». Они также озвучивали своих ключевых кандидатов.

Ранее редакция сообщала о том, что более тысячи новосибирцев поддержали инициативу по установке памятника Сталину.