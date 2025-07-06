Анатолий Локоть вошел в президиум центрального комитета КПРФ

На XIX съезде КПРФ были избраны руководящие органы партии. В состав президиума ЦК вошел экс-мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Всего в президиуме 22 человека.
Членами ЦК стали депутат Госдумы от Новосибирской области Ренат Сулейманов и депутат Заксобрания Роман Яковлев. Всего в списке членов ЦК 182 человека из разных регионов России.
В состав Центральной контрольно-ревизионной комиссии вошел экс-пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов. Кандидатами в ЦК стали Андрей Жирнов и Виталий Саликов.
Решением съезда также был образован новый партийный орган — Высший совет. Предполагается, что в него войдут «заслуженные и уважаемые люди, как партийцы, так и беспартийные».
Напомним, неделей ранее новосибирское реготделение партии назвало тройку кандидатов, которые будут выдвинуты в региональный парламент на ближайших выборах. Впервые за много лет в этой тройке не было Анатолия Локтя. Политологи не исключали, что Локоть планирует вернуться в большую политику на федеральном уровне.
Кстати, в ходе съезда выяснилось, что депутат горсовета Новосибирска от партии Виктор Стрельников, который ушел на СВО, был ранен. Как отметил Локоть, Стрельников сражается на Курском направлении. Он закончил двухнедельную подготовку в Луганске и был распределён на Курское направление в 56-ой десантно-штурмовой полк.
Напомним, Анатолий Локоть ушел с поста мэра Новосибирска в январе 2024 года, прекратив свои полномочия досрочно. Он дважды избирался мэром Новосибирска: в 2014 и 2019 годах.
Напомним, в восьмой созыв Законодательного собрания будут избраны 76 депутатов (38 ― в одномандатных округах, 38 — по партийным спискам), в горсовет Новосибирска — 50 (все ― в одномандатных округах). Выборы состоятся 14 сентября. Выдвижение кандидатов продлится до 23 июля включительно. Предыдущие выборы прошли в 2020 году.
О подготовке к кампании уже заявили партии «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду» , «Новые люди» и «Российская партия пенсионеров». Они также озвучивали своих ключевых кандидатов.
Ранее редакция сообщала о том, что более тысячи новосибирцев поддержали инициативу по установке памятника Сталину.
Фото пресс-службы КПРФ из телеграм-канала Анатолия Локтя.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru