Александр Аксененко возглавил список СРЗП на выборах в новосибирский парламент

«Справедливая Россия – За Правду» выдвинула своих кандидатов на выборах в парламент Новосибирской области. Его возглавит депутат Госдумы Александр Аксененко. В тройку лидеров также вошли экс-прокурор Новосибирска Роман Сивак и депутат Совета депутатов Новосибирского района, участник СВО Руслан Колник. Об этом Аксененко сообщил на конференции Новосибирского регионального отделения партии.

— В этом году у нас сильная команда. Очень рад, что выдвигаемся по всем одномандатным округам Заксобрания, а также по 42 округам городского совета. Всего в наших партийных списках более 100 человек, — отметил Александр Аксененко.

В числе значимых персон, которые вошли в список кандидатов от партии, также можно назвать генерального директора ТРК «Эдем» Владислава Плотникова (пойдет на выборы в Заксобрание), экс-руководителя департамента социальной защиты мэрии Новосибирска Ольгу Незамаеву (Заксобрание), действующего депутата Заксобрания региона Андрея Пака (Заксобрание), главу Союза Отцов Новосибирской области Сергея Майорова (Заксобрание).

В горсовет Новосибирска от партии выдвинуты Вера Леонтьева, председатель Новосибирской областной организации Российского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности, Сергей Леонов, член Общественной палаты Новосибирской области.

— Цель команды: усилить фракцию в Заксобрании Новосибирской области минимум до 5 депутатов, сформировать фракцию в горсовете Новосибирска, а также в целом увеличить депутатский корпус в регионе, — подчеркнул Аксененко.

Напомним, с 20 июня Новосибирская область начала подготовку к выборам. В этот день облизбирком принял первые заявления от кандидатов. Прием документов продлится до 23 июля. Голосование пройдет 12-14 сентября. Жители региона выберут новый состав Законодательного собрания области, жители Новосибирска — горсовета.

В новый созыв Заксобрания войдут 76 депутатов: 38 по одномандатным округам и 38 по партийным спискам. В горсовет Новосибирска изберут 50 депутатов, все по одномандатным округам.

Предыдущие выборы в региональный парламент состоялись в 2020 году. Тогда «Единая Россия» получила 38,15% голосов, КПРФ — 16,66%, ЛДПР — 13,61%, партия «Новые люди» — 6,99%, «Справедливая Россия» — 6,5%, а «Партия пенсионеров» — 5,68%.

О подготовке к кампании уже заявили партии «Единая Россия», «Новые люди», КПРФ, «Родина» и «Российская партия пенсионеров». Они также озвучивали своих ключевых кандидатов.

Ранее редакция сообщала о том, что Вячеслав Илюхин передумал идти на выборы в Заксобрание в качестве самовыдвиженца.