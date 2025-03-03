Компании будут штрафовать за рекламу в незарегистрированных Telegram-каналах

Рекламодателей будут штрафовать за размещение рекламы в незарегистрированных в Роскомндадзоре Telegram-каналах, которые собирают более 10 тысяч подписчиков. Аналогичная мера ответственности будет применяться и за репост таких каналов. Об этом сообщил Антон Горелкин, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, на встрече с участниками Высшей школы новых медиа.

По словам депутата, эта мера призвана уменьшить приток ресурсов в анонимный сектор и снизить количество получаемых им средств.

Напомним, с 1 ноября 2024 года в России вступили в силу новые нормы закона, обязывающие владельцев каналов в мессенджерах с более чем 10 тысячами подписчиков раскрывать свою личность. Для регистрации таких каналов и страниц на портале «Госуслуги» была размещена специальная форма.

Согласно закону, владельцы страниц в социальных сетях и публичных каналов в мессенджерах, чья аудитория превышает 10 тысяч пользователей, обязаны предоставлять в Роскомнадзор свои данные в порядке и объеме, установленном правительством. РКН ведет перечень таких страниц в социальных сетях. Владельцы каналов, информация о которых не была включена в этот список, не имеют права размещать в них рекламу и предложения по финансированию.

Ранее редакция сообщала о том, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников зарегистрировал свои соцсети в Роскомнадзоре.