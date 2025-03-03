Благоустроить 11 парков и скверов в 2025 году запланировали в мэрии Новосибирска

В 2025 году в Новосибирске планируется благоустроить четыре общественные зоны на средства из регионального бюджета и семь — на средства из городской казны. Об этом рассказал на оперативном совещании мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

В списке есть несколько знаковых мест: сквер имени Ю.Ф. Бугакова в Октябрьском районе, где уже объявлен аукцион на выбор подрядчика, сквер на улице Демакова в Советском районе (аукцион объявят в течение марта), парка «Чемской берег» (первый этап реконструкции планируется провести уже в этом году) и площади перед памятником М.И. Глинки у консерватории.

В рамках городской программы благоустройства запланировано обустройство скверов на улицах Сибиряков-Гвардейцев, Дачной и Дмитрия Донского. Продолжатся работы в парке «Каменка», скверах имени М.И. Калинина и «Зыряновский». Также в планах — очистка территории Инюшенского бора от аварийных деревьев и поросли.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия ищет подрядчика для благоустройства сквера имени Бугакова в Новосибирске. Стартовая цена контракта — более 200 млн рублей.