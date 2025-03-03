Желающих ремонтировать Димитровский мост в Новосибирске не нашлось

Конкурс по выбору подрядчика на ремонт Димитровского моста в Новосибирске не состоялся. На него не было подано ни одной заявки. Информация об этом размещена на сате госзакупок.

Аукцион был объявлен 8 февраля. Начальная цена контракта составляла 484,7 млн рублей.

Согласно конкурсной документации, подрядчик должен был полностью заменить конструкции дорожной одежды на проезжей части и тротуарах, а также барьерное ограждение. Кроме того, победителю аукциона необходимо было отремонтировать перильное ограждение на тротуарах, устроить парапетное ограждение по оси моста и на подходах к нему. Также в перечне работ значилось устройство организованного водоотвода с проезжей части, ремонт плиты пролётных строений, проведение антикоррозийной защиты, установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки.

Напомним, ремонт Димитровского моста начался весной 2024 года. Подрядчиком выступила компания «СК «Дороги Сибири». В процессе выполнения работ у заказчика неоднократно возникали вопросы к подрядчику. В октябре контракт был расторгнут.

Димитровский мост был открыт для движения в 1978 году. За всё время своего существования он ремонтировался только один раз — в 2001 году, когда были заменены все элементы дорожного покрытия на мосту. МКУ «Гормост» принял решение о капитальном ремонте всех слоёв дорожной одежды на искусственном сооружении.

Ранее редакция сообщала о том, что режим повышенной готовности планируют ввести на мосту в Новосибирске.