Ученые Новосибирска создадут грузовой беспилотник с дальностью полета до 500 километров

Авиаконструкторы Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) создадут первый летный образец гражданского грузового беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который сможет перевозить грузы до 100 кг на расстояние до 500 км. Это позволит доставлять грузы в удаленные регионы Сибири и Крайнего Севера. Об этом сообщает пресс-служба НЭТИ.

­­­— Сейчас мы создаем планер, занимаемся изготовлением первого летного образца. Технология подготовлена, собирается фюзеляж и крылья с расчетом мелкосерийного производства. Мы хотим создать целую систему грузоперевозок с помощью БПЛА, — отмечает Илья Зверков, руководителя разработки, профессора кафедры самолето- и вертолетостроения НГТУ НЭТИ.

Авиаконструкторы и студенты вуза планируют разработать систему беспилотных грузоперевозок.

— Различного вида коптеры и дроны делают многие, но это в основном единичные экземпляры, для того чтобы понять как должна работать воздушная логистическая система нужен хотя бы десяток аппаратов одного класса. Идея родилась из наших предварительных экономических расчетов. Мы посчитали и выяснили, что мелкими БПЛА возить грузы невыгодно, — подчеркнул Зверков.

Грузоподъемность в 100 кг — минимум, с которого авиаконструкторы начинают. В дальнейшем они планируют увеличить эти характеристики.

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