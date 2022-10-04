Компании МСБ могут получить справки для бизнеса онлайн за 15 минут

Теперь клиенты имеют возможность без посещения офиса банка заказать справку о ссудной задолженности и о кредитной истории (по кредитам и овердрафтам) не только на дату подачи заявления, но и на любую дату. При этом справку можно получить в электронном виде с ЭЦП уполномоченного лица банка за 15 минут.

Для оформления документа зайдите в ОНЛАЙН-офис, на главной странице в правом углу нажмите «Заказать справку», далее выберите необходимый раздел и вид справки.

Помимо этого, в ОНЛАЙН-офисе можно подавать заявки на кредиты, кредитные линии, гарантии, овердрафты и другие продукты банка. По гарантиям, оформленным онлайн, предоставляется скидка 250 рублей. По выданным гарантиям доступны копии подписанных бланков для оперативного доступа к ним. Если вам нужен транш и заявление на его выдачу подает директор компании, то подписание бумажного заявления не требуется, что существенно экономит время. В свою очередь, предприниматели, пользующиеся кредитом/овердрафтом, могут посмотреть в приложении или в его электронной версии график платежей, сумму неиспользованного лимита и остаток задолженности.

Получить более подробную информацию по кредитованию МСБ можно на сайте, по телефону 8-800-3333-555, у персонального менеджера и в офисах Банка «Левобережный».

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