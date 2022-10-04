Рекламодателям

Мошенники пытались заработать на праздничном ажиотаже с цветами перед 8 марта

  • 04/10/2022, 17:10
Цветы на 8 марта
Они обманули покупателей из разных городов России на 800 тыс рублей.

В Новосибирске рассмотрено уголовное дела в отношении двух граждан, обвиняемых в совершении 32 инцидентов мошенничества (ч.2 ст.159 УК РФ) при продаже цветов на 8 марта.

По данным суда, в начале февраля 2021 года Евгений Вильгельм и Александр Горобец договорились разместить на интернет-сайтах объявлений об оптовой продаже тюльпанов с возможностью доставки в любой регион России, указали контактный номер телефона. В ходе телефонных переговоров и переписки с мессенджера «WhatsApp» они убеждали покупателей внести предоплату за поставку цветов путем перечисления денежных средств на банковскую карту, которая находилась в их пользовании, заключали договоры поставки тюльпанов от чужого имени, после чего цветы не поставляли, более на связь с обманутыми гражданами не выходили, похищенными деньгами распорядились совместно по своему усмотрению. Потерпевшие проживают в различных городах России. Они (потерпевшие) перевели мошенникам более 800 тысяч рублей.

В суде новосибирцы признали вину полностью.

— В ходе судебного разбирательства подсудимые приняли меры к возмещению ущерба потерпевшим. Пяти потерпевшим ущерб возмещен в полном объеме, остальным — в размере 50%, — говорится в сообщении пресс-службы Дзержинского суда Новосибирской области.

Каждому подсудимому назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, с Евгения Вильгельма и Александра Горобца солидарно взыскана сумма невозмещенного ущерба.

 

Ранее редакция сообщала, что во дворах жилых многоквартирных домов нельзя мыть авто и самовольно сажать цветы.

Фото: pixabay  — Skitterphoto

351

Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : Цветы на 8 марта мошенничество в интернете


Цены на молоко

В новосибирском Минсельхозе сообщили о росте цен на молоко — по 5-6 копеек за неделю

Участники рынка говорят, что потенциал повышения цен на молоко и молочные продукты не исчерпан.
Читать статью >>
загрязнение водоемов

Новосибирская область заняла 4 место в России по загрязнению водоемов

За полгода в регионе зарегистрирован 51 случай загрязнения водных объектов.
Читать статью >>
Метро в Омске

Строительство метро в Омске планируют возобновить в 2024 году

Губернатор Омской области отметил, что пока рано говорить, во сколько обойдется этот проект.
Читать статью >>
Добыча золота

В Новосибирске оштрафована московская золотодобывающая компания

За нарушение законодательства о недропользовании при добыче золота.
Читать статью >>

Актуальный разговор

руководитель комитета по промышленности Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», директор ООО «Дивес Груп» Евгения Чавкина

Мнение бизнеса. Почему в России тормозит импортозамещение?

Региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» Новосибирской области совместно с агентством стратегического маркетинга Strategra провело исследование потребителей дефицитных товаров в регионе.
Все материалы
Лента новостей

Выяснились причины отставания от графика строительства ледовой арены в Новосибирске

04/10/2022, 18:09

В новосибирском Минсельхозе сообщили о росте цен на молоко — по 5-6 копеек за неделю

04/10/2022, 17:06

Красноярского инвестора поймали на продаже леса налево

04/10/2022, 16:50

Свой четвертый сезон новосибирский театр «13 трамвай» начнет в новом зале

04/10/2022, 16:00
Популярное

Как наплыв россиян в безвизовые страны повлиял на цены на аренду недвижимости?

04/10/2022, 18:21

На «Госуслугах» теперь можно обжаловать призыв по частичной мобилизации

04/10/2022, 10:04

В российских ТЦ могут появиться «Почта России» и офисы МФЦ

03/10/2022, 16:55

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Компании МСБ могут получить справки для бизнеса онлайн за 15 минут

04/10/2022, 17:20

Получайте дополнительный доход до 3,5% годовых с картой Банка «Левобережный»

04/10/2022, 10:31

Производитель быстровозводимых модульных зданий из Новосибирска повышает эффективность

03/10/2022, 14:08

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Октябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска