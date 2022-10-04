Мошенники пытались заработать на праздничном ажиотаже с цветами перед 8 марта

В Новосибирске рассмотрено уголовное дела в отношении двух граждан, обвиняемых в совершении 32 инцидентов мошенничества (ч.2 ст.159 УК РФ) при продаже цветов на 8 марта.

По данным суда, в начале февраля 2021 года Евгений Вильгельм и Александр Горобец договорились разместить на интернет-сайтах объявлений об оптовой продаже тюльпанов с возможностью доставки в любой регион России, указали контактный номер телефона. В ходе телефонных переговоров и переписки с мессенджера «WhatsApp» они убеждали покупателей внести предоплату за поставку цветов путем перечисления денежных средств на банковскую карту, которая находилась в их пользовании, заключали договоры поставки тюльпанов от чужого имени, после чего цветы не поставляли, более на связь с обманутыми гражданами не выходили, похищенными деньгами распорядились совместно по своему усмотрению. Потерпевшие проживают в различных городах России. Они (потерпевшие) перевели мошенникам более 800 тысяч рублей.

В суде новосибирцы признали вину полностью.

— В ходе судебного разбирательства подсудимые приняли меры к возмещению ущерба потерпевшим. Пяти потерпевшим ущерб возмещен в полном объеме, остальным — в размере 50%, — говорится в сообщении пресс-службы Дзержинского суда Новосибирской области.

Каждому подсудимому назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, с Евгения Вильгельма и Александра Горобца солидарно взыскана сумма невозмещенного ущерба.

Ранее редакция сообщала, что во дворах жилых многоквартирных домов нельзя мыть авто и самовольно сажать цветы.