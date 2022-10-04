ВТБ изменил условия по вкладу для физлиц в юанях

Минимальная сумма размещения на «Вклад в будущее» составит 100 юаней при открытии в ВТБ Онлайн и 500 юаней — в отделениях банка. Депозит можно открыть на срок от трех месяцев до года. Максимальная ставка — 1,2% годовых — доступна при размещении денег на период 181-365 дней. При выборе срока от 91 до 180 дней доходность составит 0,7% годовых. По вкладу возможна ежемесячная выплата дохода на счет или капитализация процентов на вклад. Снятие и пополнение депозита не предусматриваются.

— Сегодня вклады в юанях выступают одной из возможных альтернатив классическим рублевым депозитам. Последние полгода они пользуются спросом у россиян. С 1 марта, когда ВТБ запустил первый сберегательный продукт в китайской валюте, клиенты уже разместили в банке порядка 2,5 млрд юаней, — комментирует Святослав Островский, член правления ВТБ.

В банке поясняют, что депозит ориентирован на все категории клиентов.