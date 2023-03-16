Компании МСБ могут рефинансировать кредиты на выгодных условиях

Специальная программа «Перезагрузка» для малого и среднего бизнеса позволяет не только рефинансировать кредиты, но и получить денежные средства на развитие бизнеса в рамках одного кредитного договора.

Сумма кредита или кредитной линии с лимитом выдачи/задолженности – от 1 до 60 млн рублей, срок – до 10 лет. Возможна отсрочка погашения основного долга на 1-6 месяцев. Принимается залог, который был оформлен по рефинансируемому кредиту. Можно не обеспечивать до 5 млн рублей (не более 50% в структуре залога).

Ставка по кредиту может быть уменьшена на 3 процентных пункта от действующей в стороннем банке, минимальная ставка – 10,5% годовых. Подать заявку на кредит можно на сайте или в ОНЛАЙН-офисе.

Также для компаний МСБ с оборотами по расчетному счету в других банках действует специальное предложение по овердрафтам «На новенького». Ставка — 12% годовых, лимит открывается без комиссии на 12 месяцев. Период кредитования — до 30 или 60 дней. Акция действует до 31 марта 2023 г.

Подробную информацию можно уточнить по телефону 8-800-3333-555, у персонального менеджера и в офисах Банка «Левобережный».

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343

Фото: unsplash.com