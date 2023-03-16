В Новосибирске будут судить двух жителей региона за мошенничество через онлайн-площадку

В прокуратуре Новосибирской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о совершении хищений через онлайн-площадку«Авито». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области. Двух жителей региона обвиняют в совершении шести преступлений.

По версии следствия, обвиняемые на сайте «Авито» размещали объявления о продаже лодочных моторов, которых в действительности не имели. После поступления оплаты за товар они не выходили с покупателями на связь и распоряжались денежными средствами по своему усмотрению.

В результате преступных действий потерпевшим причинен ущерб на сумму более 800 тыс рублей. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.

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